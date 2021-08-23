Первый парклет на Кубани открыли в краевой столице

В июле в мэрии сообщили, что владельцы шести кафе на улице Красноармейской решили воспользоваться этой возможностью. Тогда открыть зоны отдыха обещали в августе.

Напомним, в начале июня администрация Краснодара предложила предпринимателям обустроить около заведений парклеты — зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуара и превращающие парковочное место в общественное пространство.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 23 августа написала в своем инстаграме, что первый в Краснодарском крае парклет открыли в краевой столице 22 августа на территории кофейни Lavka Coffee по адресу: Красноармейская, 36.

«Сидения разной высоты — удобно для людей разного роста, шум от машин не больше, чем на летнике, проект согласно нашим методическим рекомендациям», — написала Машталир.

Также она отметила, что проект «7 улиц» никак не связан с парклетами. Предприниматели, которые уже заключили договор на установку парклетов, могут строить их на территории своих кафе.