В краснодарских кафе на улице Красноармейской появятся парклеты

Краснодарский край

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14 июля в мэрии рассказали, что в августе в шести кафе на улице Красноармейской появятся парклеты

Напомним, в начале июня администрация Краснодара предложила предпринимателям обустроить парклеты около заведений. Парклеты — зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуара и превращающие парковочное место в общественное пространство.

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14 июля в мэрии сообщили, что владельцы шести кафе по улице Красноармейской решили воспользоваться возможность открыть парклеты. Появление первых зон планируют в августе, после оформления необходимой документации.

Главный архитектор города Наталья Машталир сообщила, что мэрия учла опыт других городов, где парклеты появлялись стихийно и без разрешений. 

«Мы пошли по пути сотрудничества с предпринимателями, помогая им в организации процесса. В Краснодаре в историческом центре вблизи кафе разрешена летняя мебель — столы, стулья, маркизы. Если предприниматель не нарушил требований, установил и оснастил свой парклет в соответствии с утвержденным эскизом, ему не придется ничего переделывать», — сказала Машталир.

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Проекты парклетов утверждены департаментом архитектуры и градостроительства и разработаны с помощью сотрудников департамента в соответствии с рекомендациями о внешнем виде объектов в историческом центре города.

Для предпринимателей, желающих установить свои парклеты, на сайте дизайн-кода Краснодара выложена методичка.

Напомним, в Краснодаре в тестовом режиме началась реализация проекта «7 улиц» по благоустройству улиц Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Уже сейчас участок улицы Красноармейской от Карасунской до Пашковской стал пешеходным в выходные и праздники. Кроме того, улицу Чапаева сделали односторонней и с велодорожкой.

Архитектура Благоустройство Город Наталья Машталир

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