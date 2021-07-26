В Краснодаре откроется дом-убежище для пострадавших от домашнего насилия

26 июля Юга.ру связались с основательницей кризисного центра для женщин Яной Гундаровой, чтобы узнать о проекте и планах на будущее

2 июня в инстаграме появился аккаунт нового кризисного центра в Краснодаре. Тогда организаторы рассказали о намерении открыть дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Портал Юга.ру решил узнать о проекте побольше и 26 июля связался с основательницей дома-убежища Яной Гундаровой.

Яна рассказала, что не понаслышке знает, что такое домашнее насилие и как тяжело выйти из абьюзивных отношений. В мае она отправилась в Москву на обучение в «Дом Убежище» — кризисный центр для женщин и детей. «Уже тогда было решение, что в Краснодаре обязательно должен быть такой проект! На обучении я познакомилась с девушками, которые были тоже из Краснодара. К нам присоединились ещё три наши близкие подруги, так и сформировалась команда», — рассказала Гундарова. Открытие дома-убежища в Краснодаре состоится 1 августа и тогда примут первых 3 женщин. Сейчас работники подготавливают дом для комфортных условий, а позже проект откроет сбор для гуманитарной помощи. О том, как помочь дому-убежищу, можно узнать в инстаграме проекта. Чтобы попасть в убежище, женщина сначала должна созвониться с кризисный центром и встретиться с кем-то из команды. Это нужно для понимания, есть ли у женщины четкое желание уйти.

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