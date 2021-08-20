Трибуны на сентябрьской гонке «Формулы-1» в Сочи разрешили заполнить наполовину

Краснодарский край, В мире

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Оргкомитет «Гран При России» 20 августа огласил, сколько зрителей пустят на гонку — не более 50% от вместимости трибун

Утром 20 августа в Сочи прошло совещание, где обсуждался ход подготовки к российскому этапу «Формулы-1», намеченному на 23-26 сентября.

По оценке генерального директора АНО «Росгонки» Алексея Титова, на сегодня инфраструктура подготовлена на 85%: «Осталось доделать мелкие штрихи, оформить детали Олимпийского парка, закончить работы с зелеными насаждениями. Трасса уже готова».

Также Титов озвучил количество зрителей, которые смогут увидеть «Гран При России» вживую, с трибун «Автодрома Сочи»: «​По итогам переговоров с Роспотребнадзором и администрацией Краснодарского края, с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации в регионе к концу сентября, а также с учетом опыта проведения российского этапа «Формулы-1» в прошлом сезоне, было определено, что можно говорить о 50-процентном заполнении «Сочи Автодрома».

Согласно информации с сайта организаторов, все доступные 50% билетов на соревнования к данному моменту уже проданы.

Напомним, что в сезоне-2020 «Гран При России» стал первым этапом чемпионата «Формулы-1», на который были допущены зрители. Тогда трибуны тоже разрешили заполнить не более, чем наполовину.

Также отметим, что гонки в этом году станут предпоследним соревнованием «Формулы-1» на «Автодроме Сочи» — по окончании чемпионата 2022 года «Гран При России» переедет на другую трассу — «Игора-Драйв» в 50 км от Санкт-Петербурга.

Автоспорт Сириус Сочи Формула-1

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Трибуны на сентябрьской гонке «Формулы-1» в Сочи разрешили заполнить наполовину
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