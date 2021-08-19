Краснодарские врачи пожаловались депутату Госдумы на негативные интернет-отзывы о своей работе и шантаж
Депутат Госдумы заявила, что нужно защитить краснодарских врачей от необоснованных нападок в интернете. Рассказываем, что вообще происходит
Что случилось? 17 августа депутат Госдумы Наталья Костенко заявила о жалобах краснодарских врачей на вымогательство, шантаж и клевету со стороны сайтов с отзывами на медиков.
По ее словам, обращения в Роскомнадзор (РКН) и правоохранительные органы не дали результата, поэтому 16 августа представители различных ведомств — прокуратуры, РКН и минздрава — и эксперты обсудили, как можно законодательно решить проблему.
На что конкретно пожаловались врачи? Костенко сказала, что сайты пригласили докторов на добровольной основе заключить договора на обслуживание личной странички для рекламы, а потом стали вымогать деньги за удаление негативных отзывов, «которые тут же как грибы стали появляться под аккаунтом». Разорвать договор и удалить свою страницу врачи не могли. Потом на сайтах стали размещать информацию о любых врачах без их разрешения.
О каких сайтах идет речь? Участники совещания насчитали 12 сайтов-отзовиков, часть из которых зарегистрирована как СМИ. В том числе «ПроДокторов», «23мед.ру», «Callmedic.ru», «ДокДок.ру».
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Депутат уточнила, что краснодарские врачи уже выиграли ряд судебных дел против интернет-порталов, поскольку негативные отзывы были признаны недостоверными.
«Безусловно, такие сайты-отзовики нужны, но не в том виде, в котором они сегодня существуют. Сегодня — они не обеспечивают безопасность пациентов, которые читают отзывы неподтвержденные ничем, кроме слов анонимов. Чтобы они работали и действительно улучшали качество медицины, делали ее действительно пациенториентированной, нужно придать достоверности информации, которая на них размещается», — прокомментировала Костенко.
Что предложила сделать депутат? По ее мнению, работу сайтов нужно урегулировать на федеральном уровне. Прежде всего — определить насколько порталы «соответствуют сути СМИ».
Также Костенко считает, что нужно решить вопрос с порядком использования персональных данных врачей; а люди, которые пишут отзывы, должны иметь подтверждение, что они побывали на приеме. Кроме того, если пациент сообщает о некачественной услуге, то информацию нужно передавать на проверку в страховую компанию или Росздравнадзор. Депутат направила предложения в Минздрав, Минцифры и Минюст.
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Что об этой инициативе думают представители сайтов? Портал Юга.ру попросил прокомментировать ситуацию руководителя портала «ПроДокторов» Сергея Федосова. Он ответил, что в отношении публикаций в интернете — как отзывов, так и иных статей, — давно существует законодательное урегулирование.
«Возможно, депутату просто об этом неизвестно по тем или иным обстоятельствам. Есть нормы, которые определяют так называемые правила игры — речь идет о ст. 152 ГК РФ, о Пленуме Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Судебные и правоохранительные органы уже больше десятилетия руководствуются этими нормами», — пояснил Федосов.
Он добавил, что 25 мая 2021 года Конституционный Суд РФ также определил тот самый алгоритм действий, о котором говорит Костенко. Определение было вынесено в результате рассмотрения спора между сайтом «ПроДокторов» и доктором из Воронежа.
«Так вот судьи не только подтвердили правомерность деятельности нашего СМИ, но и взяли за основу, для работы других сайтов подобной тематики, наши алгоритмы по проверке сведений, излагаемых в отзывах пациентов», — добавил Федосов.
Шантажирует ли сайт «ПроДокторов» врачей? По словам руководителя портала, работа с отзывами устроена таким образом, что сотрудник не может повлиять на отзыв в чьих-либо интересах. Доступ к отзывам есть у ограниченного круга лиц, деятельность которых контролируется.
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Отзывы на портале вообще настоящие? Федосов заявил, что достоверность отзывов гарантирует трёхступенчатая многофакторная система проверки. По его словам, на сайте не только проверяют публикацию отзывов пациентов, но и осуществляют их юридическую защиту.
Часто ли судятся медики с сайтом и чем все заканчивается? Федосов не смог ответить, сколько судебных исков было подано на Кубани, так как это федеральный портал, а иски поступают с судов по всей стране. Всего с 2017 года в отношении «ПроДокторов» подали 25 исков. Портал выиграл в 92% случаев.
«Выигрышных дел — 23, из них незавершенных — 2, проигрышных — 2. Нельзя не обратить внимание, что 5 судебных споров были с региональными Роскомнадзорами и все они стали победными», — отметил руководитель портала.