Краснодарские врачи пожаловались депутату Госдумы на негативные интернет-отзывы о своей работе и шантаж

Депутат Госдумы заявила, что нужно защитить краснодарских врачей от необоснованных нападок в интернете. Рассказываем, что вообще происходит

Что случилось? 17 августа депутат Госдумы Наталья Костенко заявила о жалобах краснодарских врачей на вымогательство, шантаж и клевету со стороны сайтов с отзывами на медиков. По ее словам, обращения в Роскомнадзор (РКН) и правоохранительные органы не дали результата, поэтому 16 августа представители различных ведомств — прокуратуры, РКН и минздрава — и эксперты обсудили, как можно законодательно решить проблему. На что конкретно пожаловались врачи? Костенко сказала, что сайты пригласили докторов на добровольной основе заключить договора на обслуживание личной странички для рекламы, а потом стали вымогать деньги за удаление негативных отзывов, «которые тут же как грибы стали появляться под аккаунтом». Разорвать договор и удалить свою страницу врачи не могли. Потом на сайтах стали размещать информацию о любых врачах без их разрешения. О каких сайтах идет речь? Участники совещания насчитали 12 сайтов-отзовиков, часть из которых зарегистрирована как СМИ. В том числе «ПроДокторов», «23мед.ру», «Callmedic.ru», «ДокДок.ру».

Депутат уточнила, что краснодарские врачи уже выиграли ряд судебных дел против интернет-порталов, поскольку негативные отзывы были признаны недостоверными. «Безусловно, такие сайты-отзовики нужны, но не в том виде, в котором они сегодня существуют. Сегодня — они не обеспечивают безопасность пациентов, которые читают отзывы неподтвержденные ничем, кроме слов анонимов. Чтобы они работали и действительно улучшали качество медицины, делали ее действительно пациенториентированной, нужно придать достоверности информации, которая на них размещается», — прокомментировала Костенко. Что предложила сделать депутат? По ее мнению, работу сайтов нужно урегулировать на федеральном уровне. Прежде всего — определить насколько порталы «соответствуют сути СМИ». Также Костенко считает, что нужно решить вопрос с порядком использования персональных данных врачей; а люди, которые пишут отзывы, должны иметь подтверждение, что они побывали на приеме. Кроме того, если пациент сообщает о некачественной услуге, то информацию нужно передавать на проверку в страховую компанию или Росздравнадзор. Депутат направила предложения в Минздрав, Минцифры и Минюст.

Что об этой инициативе думают представители сайтов? Портал Юга.ру попросил прокомментировать ситуацию руководителя портала «ПроДокторов» Сергея Федосова. Он ответил, что в отношении публикаций в интернете — как отзывов, так и иных статей, — давно существует законодательное урегулирование. «Возможно, депутату просто об этом неизвестно по тем или иным обстоятельствам. Есть нормы, которые определяют так называемые правила игры — речь идет о ст. 152 ГК РФ, о Пленуме Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Судебные и правоохранительные органы уже больше десятилетия руководствуются этими нормами», — пояснил Федосов. Он добавил, что 25 мая 2021 года Конституционный Суд РФ также определил тот самый алгоритм действий, о котором говорит Костенко. Определение было вынесено в результате рассмотрения спора между сайтом «ПроДокторов» и доктором из Воронежа. «Так вот судьи не только подтвердили правомерность деятельности нашего СМИ, но и взяли за основу, для работы других сайтов подобной тематики, наши алгоритмы по проверке сведений, излагаемых в отзывах пациентов», — добавил Федосов. Шантажирует ли сайт «ПроДокторов» врачей? По словам руководителя портала, работа с отзывами устроена таким образом, что сотрудник не может повлиять на отзыв в чьих-либо интересах. Доступ к отзывам есть у ограниченного круга лиц, деятельность которых контролируется.