Аналитический отдел «ПроДокторов» обработал более 483,1 млн поисковых запросов на сайтах «ПроДокторов», «ПроБолезни» и «ПроТаблетки» за 2020 год. На их основе аналитики выявили потребности в лечении в 6 городах РФ: Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В Краснодаре жители чаще всего искали информацию о гинекологах (40 тыс. запросов), неврологах (33,5 тыс.) и гастроэнтерологах (28 тыс.). Замыкают пятерку популярных специальностей дерматологи и ЛОРы.

Из диагностических услуг пользователи чаще всего искали МРТ (28 тыс.), КТ (18 тыс.) и флюорографию (18 тыс.). Обращение к услугам диагностики грудной клетки аналитики связывают с пандемией.