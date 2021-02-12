Чем болеют и как лечатся в Краснодаре: сайт «ПроДокторов» составил портрет пациента
Аналитики сайта отзывов о врачах «ПроДокторов» проанализировали запросы пользователей
Аналитический отдел «ПроДокторов» обработал более 483,1 млн поисковых запросов на сайтах «ПроДокторов», «ПроБолезни» и «ПроТаблетки» за 2020 год. На их основе аналитики выявили потребности в лечении в 6 городах РФ: Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
В Краснодаре жители чаще всего искали информацию о гинекологах (40 тыс. запросов), неврологах (33,5 тыс.) и гастроэнтерологах (28 тыс.). Замыкают пятерку популярных специальностей дерматологи и ЛОРы.
Из диагностических услуг пользователи чаще всего искали МРТ (28 тыс.), КТ (18 тыс.) и флюорографию (18 тыс.). Обращение к услугам диагностики грудной клетки аналитики связывают с пандемией.
«Дедушку чуть не растерзали»:
«Флюорография и КТ и до пандемии находились в топе запросов — эти исследования нужны при определении ряда заболеваний и для медкнижки и пр. В период распространения вируса интерес к ним, безусловно, вырос. На основе своих данных мы не можем говорить о разительных изменениях среди самых популярных услуг, врачей и заболеваний, но однозначно о росте их популярности — да», — отметили аналитики.
Явный тренд среди краснодарцев — поиски информации о коронавирусе и лекарствах для его лечения и диагностики. На втором месте по популярности среди поисковых запросов неврология, затем — гастроэнтерология и дерматология. Самые частые запросы о заболеваниях — о синдроме Жильбера, ВСД и дефиците витамина Д. Кроме того в рейтинг врачебных специальностей добавился дерматолог, а в рейтинг недугов — токсикодремия.
«Если сделать вывод, то «лидером» по препаратам, интересующим заболеваниям и услугам стала неврология и гастроэнтерология. Интерес к коронавирусу обусловлен эпидемиологической обстановкой, которая сохраняется на протяжении 2020 и 2021 годов», — заключили в пресс-службе сайта «ПроДокторов».