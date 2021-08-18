В Краснодаре закроют движение в Гаражном переулке

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 18 августа сообщили о закрытии движения в Гаражном переулке из-за ремонта

Движение транспорта ограничили по одной из двух полос дороги на участке до дома № 10 по переулку Гаражному до улицы 1-го Мая, сообщили 18 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что ограничения будут действовать до конца августа. Там будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения.

Напомним, до 31 августа в Краснодаре действует ограничение движения по улице Московской. Там проехать в обе стороны можно только по правой полосе. А до 6 сентября каждые выходные будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова.

Краснодар Ремонт дорог

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