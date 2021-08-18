В Краснодаре закроют движение в Гаражном переулке

В мэрии Краснодара 18 августа сообщили о закрытии движения в Гаражном переулке из-за ремонта

Движение транспорта ограничили по одной из двух полос дороги на участке до дома № 10 по переулку Гаражному до улицы 1-го Мая, сообщили 18 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что ограничения будут действовать до конца августа. Там будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения.