«Ростелеком» помог организовать прямую линию с губернатором Астраханской области

«Ростелеком» в Астрахани постоянно обеспечивает цифровой связью видеотрансляции мероприятий различного уровня. И в этот раз мы провели большую работу, чтобы жители Астраханской области смогли в прямом эфире задать Игорю Бабушкину волнующие вопросы», — сообщил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала «Ростелекома».

Провайдер организовал высокоскоростную сеть передачи данных для онлайн-трансляции мероприятия на телеканалах ГТРК «Лотос», «Астрахань 24» и радиоканале «Южная волна». Видеомост прошел 17 августа на площадке Института развития образования «Платформа» .

Губернатор впервые использовал такую форму обратной связи. Перед началом трансляции сотрудники «Ростелекома» протестировали оборудование, точки доступа и каналы связи, чтобы убедиться в их бесперебойной работе.

«Вопросы приходили из разных районов Астраханской области, личное общение с главой региона пользуется популярностью. В этих условиях для нас была особенно важна качественная связь. Благодаря опыту и компетентности наших партнеров видеомост прошел без сбоев», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин.

На прямую линию с Игорем Бабушкиным поступило около 2 тыс. обращений через специальный сайт и по телефону.