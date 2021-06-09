Команда из Краснодара победила в турнире по World of Tanks от «Ростелекома»
«Ростелеком» на юге РФ организовал показательный шоу-матч «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks
Мероприятие было посвящено сражениям на Кавказе Великой отечественной войны. Из-за пандемии соревнование прошло в онлайн-формате. Турнир собрал более 110 тыс. просмотров, что стало для него рекордом.
За звание лучших танкистов в течение двух дней боролись 8 опытных экипажей из регионов ЮФО и СКФО. От Кабардино-Балкарии выступала команда Force, «Трое из Простоквашино» и RELAX играли за Краснодар, «Степные волки» представляли Калмыкию, No Pasaran — Северную Осетию, игроки ULTRA — Дагестан, команда VIREM — Ставрополье, Nice Team — Ростов.
«Мы стараемся максимально расширить аудиторию кибертурниров на юге и Северном Кавказе. Это уже второе событие межрегионального масштаба, которое мы проводим онлайн. На этот раз вместе с командами в полуфинальных и финальных сражениях участвовали 4 именитых игрока-легионера и по совместительству блогера, которые также комментировали все бои», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.
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Турнир проходил в формате 3x3 в два этапа: 5 июня в 15:00 состоялись четвертьфиналы, 6 июня в 18:00 — полуфиналы и финал. «Ростелеком» предоставил участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получили призы от провайдера и игровое «золото» от компании Wargaming.
Видео с события транслировались на YouTube-канале стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который комментировал отборочные и финальные бои. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира провели в YouTube блогеры Никита «Shotnik» Пахомов, Анатолий «TheAnatolich» Бараков, Иван «BEOWULF422» Яворский и Владислав «NIDIN» Федоров.
«Мы рады, что смогли поучаствовать в этом игровом ивенте от «Ростелекома». Во время всего турнира была спокойная и дружелюбная атмосфера, так как со многими командами и их капитанами мы знакомы по предыдущим турнирам. Нам было приятно сыграть с самыми сильными игроками юга и Северного Кавказа и достойно победить. Будем рады теперь представлять юг на новых турнирах!» — сказал капитан команды-победительницы RELAX из Краснодара Данил Галаев.
Специально для геймеров «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» с низким пингом, который предлагает уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. В этом году компания продолжила развитие игровой экосистемы и презентовала роутер «Игровой» с искусственным интеллектом. Он поддерживает скорости Wi-Fi до 2 Гбит/с, низкий пинг и дает приоритет игровому трафику.
Подробнее о сервисах и продуктах «Ростелекома» можно узнать по единому бесплатному номеру 8(800)1000-800 и на сайте компании.