Команда из Краснодара победила в турнире по World of Tanks от «Ростелекома»

Мероприятие было посвящено сражениям на Кавказе Великой отечественной войны. Из-за пандемии соревнование прошло в онлайн-формате. Турнир собрал более 110 тыс. просмотров, что стало для него рекордом.

За звание лучших танкистов в течение двух дней боролись 8 опытных экипажей из регионов ЮФО и СКФО. От Кабардино-Балкарии выступала команда Force, «Трое из Простоквашино» и RELAX играли за Краснодар, «Степные волки» представляли Калмыкию, No Pasaran — Северную Осетию, игроки ULTRA — Дагестан, команда VIREM — Ставрополье, Nice Team — Ростов.

«Мы стараемся максимально расширить аудиторию кибертурниров на юге и Северном Кавказе. Это уже второе событие межрегионального масштаба, которое мы проводим онлайн. На этот раз вместе с командами в полуфинальных и финальных сражениях участвовали 4 именитых игрока-легионера и по совместительству блогера, которые также комментировали все бои», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.