Команда из Краснодара победила в турнире по World of Tanks от «Ростелекома»

«Ростелеком» на юге РФ организовал показательный шоу-матч «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks

За звание лучших танкистов в течение двух дней боролись 8 опытных экипажей из регионов ЮФО и СКФО. От Кабардино-Балкарии выступала команда Force, «Трое из Простоквашино» и RELAX играли за Краснодар, «Степные волки» представляли Калмыкию, No Pasaran — Северную Осетию, игроки ULTRA — Дагестан, команда VIREM — Ставрополье, Nice Team — Ростов.

Специально для геймеров «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» с низким пингом, который предлагает уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. В этом году компания продолжила развитие игровой экосистемы и презентовала роутер «Игровой» с искусственным интеллектом. Он поддерживает скорости Wi-Fi до 2 Гбит/с, низкий пинг и дает приоритет игровому трафику.

