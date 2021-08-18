17 августа Выселковский суд дал перевозчикам полтора года колонии и штраф за ДТП под Выселками, в котором погибли шесть человек

Напомним, в ноябре 2020 года произошло ДТП в Выселковском районе. «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В «Газели» на незакрепленных деревянных лавочках ехали рабочие. В ДТП погибли шесть человек. Ранее водителя «Газели» приговорили к шести годам колонии и лишении водительских прав на 2,5 года.

17 августа Выселковский районный суд вынес приговор в отношении двоих жителей Брюховецкого района в возрасте 40 и 46 лет. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).