На Кубани дали полтора года и штраф за смертельное ДТП с лавочками в «Газели»
17 августа Выселковский суд дал перевозчикам полтора года колонии и штраф за ДТП под Выселками, в котором погибли шесть человек
Напомним, в ноябре 2020 года произошло ДТП в Выселковском районе. «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В «Газели» на незакрепленных деревянных лавочках ехали рабочие. В ДТП погибли шесть человек. Ранее водителя «Газели» приговорили к шести годам колонии и лишении водительских прав на 2,5 года.
17 августа Выселковский районный суд вынес приговор в отношении двоих жителей Брюховецкого района в возрасте 40 и 46 лет. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что в период с 15 августа 2019 года по 27 ноября 2020 года Екатерина Сопова предложила своему сожителю Андрею Ткач осуществлять перевозку без соответствующего разрешения на принадлежащих ей фургонах «Газель».
После этого Ткач внес изменения в конструкцию автомобилей, разместив в грузовых отсеках деревянные лавочки для перевозки пассажиров. Это позволило увеличить количество мест с 3 до 20 в каждой «Газели».
Суд признал подсудимых виновными. Ткач получил 1,6 года исправительной колонии строгого режима, а Сопова — штраф в размере 120 тыс. рублей.