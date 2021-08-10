Суд вынес приговор водителю «Газели», из-за которого в ДТП под Выселками погибли 6 человек

10 августа Выселковский районный суд признал водителя виновным и приговорил к шести годам колонии и лишению водительских прав на 2,5 года

Напомним, в ноябре 2020 года произошло ДТП в Выселковском районе. «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В «Газели» на незакрепленных деревянных лавочках ехали рабочие. В ДТП погибли шесть человек. 10 августа Выселковский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении водителя «Газели» по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).