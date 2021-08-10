Суд вынес приговор водителю «Газели», из-за которого в ДТП под Выселками погибли 6 человек
10 августа Выселковский районный суд признал водителя виновным и приговорил к шести годам колонии и лишению водительских прав на 2,5 года
Напомним, в ноябре 2020 года произошло ДТП в Выселковском районе. «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В «Газели» на незакрепленных деревянных лавочках ехали рабочие. В ДТП погибли шесть человек.
10 августа Выселковский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении водителя «Газели» по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Установлено, что утром 27 ноября 2020 на дороге Выселки — Кирпильская 20-летний подсудимый за рулем фургона ГАЗ — 2705 проявил небрежность. Он выехал с правой обочины на правую полосу движения и столкнулся с КамАЗом. На месте погибли 6 пассажиров «Газели», еще 8 пострадали.
У подсудимого не было прав необходимой категории для управления грузовым автомобилем. На время следствия мужчина был заключен под стражу. Он полностью признал свою вину, попросил прощения у потерпевших и пообещал возместить моральный ущерб.
10 августа Выселковский районный суд приговорил водителя «Газели» к шести годам колонии и лишении водительских прав на 2,5 года, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.