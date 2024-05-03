В апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей

«Из исследованных городов именно Ростов-на-Дону является наиболее доступным по средней цене кв. метра в экспозиции — то есть показателю есть куда расти в этой конкурентной среде. Город популярен среди приезжих из более северных регионов для постоянного места жительства, есть спрос, который рождает внутренняя миграция», — рассказал директор платформы Сергей Лобжанидзе.



Согласно данным экспертов, средняя цена кв. метра на первичном рынке недвижимости в Сочи в апреле 2024 года составила 659,1 тыс. рублей, что на 22,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (537,6 тыс. рублей в 2023 году). Средняя стоимость «квадрата» в новостройках курорта в апреле 2024 года на 4,9% больше показателя января 2024 года (628,2 тыс. рублей).



Исследование также показало, что в Краснодаре средняя цена за кв. метр нового жилья в конце апреля 2024 года составила 164,3 тыс. рублей. Это на 1% больше, чем в начале 2024 года (162,6 тыс. рублей), и на 14,7% уровня аналогичного периода 2023 года (143,2 тыс. рублей).