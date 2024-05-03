В апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей
Аналитики выяснили, как в апреле 2024 года изменилась цена квадратного метра на первичном рынке жилья в крупных городах ЮФО
В апреле 2024 года средняя цена кв. метра в новостройках Ростова-на-Дону составила 145,7 тыс. рублей. Это на 24,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года (116,7 тыс. рублей) и на 7,4% превышает показатель января 2024 года (135,7 тыс. рублей). Об этом пресс-служба платформы bnMAP.pro сообщила «РБК Краснодар»
«Из исследованных городов именно Ростов-на-Дону является наиболее доступным по средней цене кв. метра в экспозиции — то есть показателю есть куда расти в этой конкурентной среде. Город популярен среди приезжих из более северных регионов для постоянного места жительства, есть спрос, который рождает внутренняя миграция», — рассказал директор платформы Сергей Лобжанидзе.
Согласно данным экспертов, средняя цена кв. метра на первичном рынке недвижимости в Сочи в апреле 2024 года составила 659,1 тыс. рублей, что на 22,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (537,6 тыс. рублей в 2023 году). Средняя стоимость «квадрата» в новостройках курорта в апреле 2024 года на 4,9% больше показателя января 2024 года (628,2 тыс. рублей).
Исследование также показало, что в Краснодаре средняя цена за кв. метр нового жилья в конце апреля 2024 года составила 164,3 тыс. рублей. Это на 1% больше, чем в начале 2024 года (162,6 тыс. рублей), и на 14,7% уровня аналогичного периода 2023 года (143,2 тыс. рублей).