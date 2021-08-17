В Краснодаре в выходные частично закроют проезд по двум улицам из-за строительства газопровода

Краснодарский край

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По выходным с 20 по 30 августа в Краснодаре ограничат движение по правой полосе на улице Бабушкина и по одной полосе улицы Совхозной

Движение будет ограничено по одной правой полосе улицы Бабушкина напротив № 166 по направлению от улицы Карла Маркса к Тургенева. Также закроют проезд по одной полосе улицы Совхозной перед пересечением с улицей Яркой по направлению от улицы Симиренко к Анисовой. 

Ограничения связаны строительством участков газопровода. Работы выполнят специалисты АО «Краснодаргоргаз» в выходные дни с 20 по 30 августа. На участках установят временные знаки и ограждения. 

Напомним, из-за проведения газопровода каждые выходные с 14 августа по 6 сентября будет закрыта для движения улица Гаврилова. А 17 августа ограничен проезд по крайней левой полосе по улице Ставропольской.

Газ Дороги Краснодар

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