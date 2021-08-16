В Краснодаре закроют проезд по улице Ставропольской

Краснодарский край

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17 августа в Краснодаре из-за ремонта газопровода на день ограничат движение по улице Ставропольской. Также отключат газоснабжение в домах на районе

17 августа проведут аварийные работы на участке газопровода по улице Ставропольской между улицами Шевченко и Титаровской. Из-за этого ограничат движение транспорта по крайной левой полосе по направлению из города.

Сотрудники АО «Краснодаргоргаз» проведут восстановительные работы на газовом колодце, который расположен под проезжей частью. 

В связи с этим также 17 августа с 10:00 до 20:00 отключат от газоснабжения 42 дома по улице Ставропольской от улиц Вишняковой до Степана Разина. В пресс-службе администрации подчеркнули, что АО «Краснодаргоргаз» уже предупредило жителей об отключении. 

Напомним, из-за проведения газопровода улица Гаврилова будет закрыта для движения каждые выходные с 14 августа по 6 сентября.

Газ ЖКХ Краснодар

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