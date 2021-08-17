Результаты исследований на Covid-19 Клиники Екатерининской больше не нужно подтверждать в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор проанализировал эффективность лабораторий Краснодарского края в сфере диагностики COVID-19. В исследовании учитывали, сколько положительных проб ПЦР-теста подтвердили и опровергли проверки в региональном Центре гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор признал результаты Клиники Екатерининской достоверными и окончательными.

Это означает, что пациенту с положительным результатом ПЦР-теста из клиники теперь не придется ждать верификации Роспотребнадзора. Пациент официально признается заболевшим и может обратиться за помощью в муниципальные медицинские учреждения.

Клиника Екатерининская предоставляет результаты в течение 6–8 рабочих часов с момента сдачи анализа и заносит их в базу Роспотребнадзора. В филиале клиники на улице Герцена, 265/2 результаты готовы еще быстрее — от 3 часов.

В клинике представлен весь спектр диагностики на коронавирус: ПЦР-тест, анализ крови на антитела (IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2), экспресс-тест на антиген и лабораторная оценка иммунитета после болезни и после вакцинации. При этом реагенты со специфичностью до 100% и техническое оснащение лаборатории позволяют выявить все штаммы вируса.