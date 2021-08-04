Отельеры жалуются на убытки из-за ограничений на курортах Кубани. Губернатор сказал, что лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в моргах

Туроператоры, отельеры и губернатор Кондратьев прокомментировали требования о вакцинации туристов на курортах Кубани с 1 августа

Владельцы отелей на побережье рассказали «Кавказскому узлу» , что терпят убытки после нововведений. Директор отеля в Анапе Елена Кузьмина сказала, что у них свободны 50% номеров, а желающих сделать прививку в первые три дня отдыха еще не было.

Напомним, с 1 августа в Краснодарском крае ужесточились антиковидные ограничения. Заселиться в отели и санатории можно со справкой о медотводе от вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или пообещав сделать прививку в течение трех дней. Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей. На детей до 14 лет требования не распространяются, а с 14 до 18 лет нужно предъявлять ПЦР-тест.

Владелец гостиницы в Геленджике пожаловался, что в разгар сезона пустует 60% номеров. Туристы массово выселились 30–31 июля. Уехали даже те, кто прожил уже больше двух недель.

В связи с новыми требованиями отдыхающие стали выбирать квартиры и частный сектор. Хотя на побережье все еще можно найти гостиницы и дома отдыха, которые не соблюдают требования краевых властей.

Новые правила прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Интервью с ним 4 августа опубликовала «Комсомольская правда». По данным Кондратьева, пока отток туристов не превышает 20%, существенного падения спроса не ожидается.

«С начала года наши курорты посетили 9,5 млн туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 7% больше, чем за такой же период 2019 года, когда край принял рекордные 17,3 млн туристов. Средства размещения Черноморского и Азовского побережья сегодня загружены более чем на 80%, в степной и предгорной зонах — на 44%», — заявил губернатор.

Он сказал, что ему страшно слушать о том, что из-за новых правил гостиницы не дождутся туристов. По словам Кондратьева, «пусть лучше будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах».

Губернатор подчеркнул, что если не принимать меры и не проводить вакцинацию, то в крае снова придется ввести локдаун.