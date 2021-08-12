МегаФон первым в России запустил технологию звонков VoLTE на федеральном уровне
Теперь сеть Voice over LTE доступна абонентам МегаФона по всей России
По прогнозам оператора, новым стандартом голосовой связи будут пользоваться чаще, чем классическими 2G и 3G.
Традиционно для голосовой связи использовали технологии 2G и 3G, а запущенный в 2009 году стандарт LTE обеспечивал высокоскоростной мобильный интернет. Но в 2014 году с помощью VoLTE стали передавать качественный звук голоса. В России технологию впервые запустил МегаФон: сначала в Москве, а потом и в разных регионах страны. Весной и летом 2021-го подключили Чувашскую республику, Курскую и Волгоградскую области. Теперь в сеть не входит только Чукотка — VoLTE несовместима со спутниковым каналом.
Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов в стране. Голосовая связь нового поколения доступна на большинстве современных смартфонов. В Краснодарском крае сервис становится все популярнее. Звонки через сети LTE не тратят трафик и тарифицируются как обычные голосовые вызовы.
«Чтобы предлагать абонентам качественные сервисы, МегаФон строит новую инфраструктуру, модернизирует имеющуюся. Мы видим, что за пять лет существования технологии в Москве голосовой трафик уже сравним с классическими типами связи. Этот тренд наверняка распространится и на федеральном уровне», — прокомментировал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.
Также Полозенко отметил, что популярность VoLTE легко объяснить: с ней соединение быстрее (всего две секунды) и качественнее (благодаря кодекам Enhanced Voice Service). Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов, но звук будет лучше, если собеседник также пользуется технологией. В зависимости от модели смартфона, сервис работает автоматически или после соответствующей настройки гаджета.