МегаФон первым в России запустил технологию звонков VoLTE на федеральном уровне

Традиционно для голосовой связи использовали технологии 2G и 3G, а запущенный в 2009 году стандарт LTE обеспечивал высокоскоростной мобильный интернет. Но в 2014 году с помощью VoLTE стали передавать качественный звук голоса. В России технологию впервые запустил МегаФон: сначала в Москве, а потом и в разных регионах страны. Весной и летом 2021-го подключили Чувашскую республику, Курскую и Волгоградскую области. Теперь в сеть не входит только Чукотка — VoLTE несовместима со спутниковым каналом.

По прогнозам оператора, новым стандартом голосовой связи будут пользоваться чаще, чем классическими 2G и 3G.

Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов в стране. Голосовая связь нового поколения доступна на большинстве современных смартфонов. В Краснодарском крае сервис становится все популярнее. Звонки через сети LTE не тратят трафик и тарифицируются как обычные голосовые вызовы.

«Чтобы предлагать абонентам качественные сервисы, МегаФон строит новую инфраструктуру, модернизирует имеющуюся. Мы видим, что за пять лет существования технологии в Москве голосовой трафик уже сравним с классическими типами связи. Этот тренд наверняка распространится и на федеральном уровне», — прокомментировал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Также Полозенко отметил, что популярность VoLTE легко объяснить: с ней соединение быстрее (всего две секунды) и качественнее (благодаря кодекам Enhanced Voice Service). Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов, но звук будет лучше, если собеседник также пользуется технологией. В зависимости от модели смартфона, сервис работает автоматически или после соответствующей настройки гаджета.