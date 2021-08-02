МегаФон предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music

Бесплатная годовая подписка доступна новым пользователям с любым тарифом из линейки «БезПереплат». Действующим абонентам оператор предоставит доступ к сервису на полгода вне зависимости от тарифа. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

Мегафон исследует потребности клиентов, чтобы составлять актуальные предложения — подписка появилась именно так. Более 20 млн абонентов оператора постоянно пользуются стриминговыми сервисами. Среди них 57% мужчин и 43% женщин. В основном им 31–40 лет, чаще это жители Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Слушателям Apple Music открывается библиотека из 75 млн песен, которые можно слушать без рекламы и без интернета (если загрузить нужные треки в память устройства). Объемный звук Dolby Atmos получат владельцы любых гаджетов, в том числе на системе Android.

Предложение действует до 29 августа, подробности на сайте.