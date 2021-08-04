Кубаньезе, свекрошка и другие чудо-рецепты из местных продуктов

По просьбе портала Юга.ру несколько известных краснодарских любителей вкусно готовить и кушать поделились своими любимыми рецептами из сезонных кубанских продуктов. Розовая окрошка с курицей и свеклой

Эленика Корелова создательница @barzanoza, @zanozazero и @seldereybar, бренд-шеф компании @goodwill_krupa

— Когда лет пять назад мы впервые ввели этот рецепт окрошки в меню «Сельдерея», гостям заведения ее особенно и не доставалось — штат заведения съедал всё сам. Думаю, что ведущую роль сыграл баланс, который необходимо соблюдать, чтобы окрошка получалась идеальной. Так как в этот рецепт входят овощи и травы, то их я преимущественно покупаю в «Моркови». И дело не в том, что это магазин моего брата, просто там всегда есть всё то, что моей душе угодно! Всегда свежее! А от свежего окрошка становится еще вкуснее. Плюс ко всему там можно найти даже редкие продукты, например, дикую спаржу от местных фермеров. Но вернемся к окрошке. Там всё очень просто.

На 4 порции нам понадобится: 3 картофелины;

1 свекла;

2 яйца;

2 огурца;

200 г вареной курицы;

8 редисок;

столько зелени, сколько любите;

4 столовые ложки сметаны;

1 л минеральной воды;

соль и перец по вкусу. Способ приготовления: Отвариваем картофель, свеклу и яйца; Всё мелко нарезаем и перемешиваем; Кладем сверху сметану; Добавляем соль и перец; Заливаем всё минеральной водой; Наслаждаемся свежестью и теплым летом.

Самый летний салат

Владимир Вербицкий депутат городской думы, главный редактор газеты «Краснодарские известия»

— Для меня кубанская кухня очень сезонная, и потрясающе, что почти всё выращивается у нас. Вспомните, как мы радуемся сезону молодой картошки или зимой открываем соленья. Еще вспоминаю, как на летних каникулах мы поехали на огороды, в девяностые их было очень много. Вкус тех ярко-красных помидоров, наспех отертых от пыли футболкой, я помню до сих пор. Как и вкус стеблей щавеля, сорванного с грядки, черешни, только что снятой с ветки. А помните, какой сладкой была самая первая, еще наполовину недозревшая клубника? Впрочем, сейчас речь про любимые рецепты. Не буду усложнять, ведь летом хочется меньше мяса и больше легкости. Самый обычный салат — мой любимый рецепт.

На 4 порции нам понадобится: 2 розовых помидора;

реган по вкусу;

половинка лука;

1 болгарский перец;

душистый перец по вкусу;

2 столовые ложки сметаны. Способ приготовления: Нарезаем овощи; Рвем реган; Добавляем сметану и перемешиваем; Если вы позволяете себе хлеб, обязательно обмакните корочку в салатный сок.

Кубаньезе

Мирро Пуазон хозяйка комиссионки «ЧЕШУЯ», автор блога @kulinarfanatik

— К кубанской кухне отношение у меня самое непосредственное и при этом неоднозначное. Я год вела кулинарную рубрику «Борщеед» на «Кублоге». К моему великому удивлению, исконно кубанских рецептов совсем немного. И это даже не рецепты, а принципы приготовления — томление и тушение на углях для экономии топлива. Из двадцати с лишним рецептов, которые я опубликовала, всего три были аутентичными: «карась, фаршированный гречкой», «казацкая торба» (свинина, фаршированная говядиной, грибами и солеными огурцами) и «кубанские штрумбы» (нечто вроде ленивых пельменей). Остальные блюда были заимствованиями, в которых использовались ингредиенты местного происхождения. Эдаким макаром у меня в кулинарном арсенале появилось блюдо под названием «кубаньезе», адаптированной версией которого я нынче хочу поделиться.

На 4 порции нам понадобится: 500 г бараньего фарша;

1 пачка спагетти;

2 розовых помидора;

1 средняя луковица;

1 средняя морковь;

1 болгарский перец;

5–6 зубчиков чеснока;

50 г томатной пасты;

1 пучок кинзы;

1 чайная ложка молотого кориандра;

адыгейская соль и черный перец по вкусу;

растительное масло для жарки. Способ приготовления: Помидоры надрезаем сверху крест-накрест, в глубокой посуде полностью заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Остальные овощи перемалываем в блендере до однородной массы калибра рисовых зерен. В отсутствие блендера измельчаем ножом или на терке. Помидоры чистим от кожицы и перемалываем отдельно от остальных овощей. В сковороде с толстым дном при среднем огне на растительном масле обжариваем фарш 10 минут, постоянно помешивая. Добавляем овощную смесь и обжариваем еще 5 минут, не переставая помешивать. Добавляем перемолотые помидоры, томатную пасту и специи, убавляем огонь и тушим под крышкой 5 минут. Спагетти отвариваем аль денте (впросырь, на 3/4 готовности), сливаем воду, добавляем мясной соус и рубленую кинзу. Подаем с бокалом красного вина автохтонного сорта красностоп.

Салат из обжаренных баклажанов

Франческо Бьянкини фронтмен группы Allora Blanco

— В Краснодаре очень вкусные продукты: овощи, фрукты, а особенно я люблю хамсу-рыбу. Когда я скучаю по кухне своей родины, то делаю адаптацию своих любимых итальянских блюд, но с продуктами, которые могу найти здесь. Например, melanzane alla parmigiana [жареные баклажаны по-пармски. — Прим. ред.] с российским сыром или спагетти с розовыми томатами и реганом. Баклажаны я вообще люблю очень сильно. И вот вам хороший рецепт с ними.

На 4 порции нам понадобится: 2 баклажана;

50 г кинзы;

1 перчик чили;

2 зубчика чеснока;

2 красных сладких перца;

пучок салата;

50 г очищенных грецких орехов;

1 небольшой гранат;

половина лимона;

50 мл оливкового масла;

1 чайная ложка сахара;

соль и черный перец по вкусу. Способ приготовления: Сладкий перец смазываем растительным маслом и на 20 минут отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Нарезаем баклажан кубиками, солим и оставляем на 20 минут. Чили избавляем от семян и нарезаем соломкой. Кинзу, чеснок и грецкие орехи измельчаем в блендере. Баклажан промываем от соли, обсушиваем на бумажных полотенцах и обжариваем на сухой сковороде на среднем огне. Снимаем кожицу с запеченного перца, удаляем из него семена и нарезаем то, что осталось, кубиками. В большой чаше смешиваем сок лимона, сахар, соль, перец. Затем взбиваем, постепенно вливая оливковое масло, после добавляем ореховую массу. К соусу кладем жареные баклажаны и хорошо перемешиваем. Затем добавляем остальные подготовленные ингредиенты. В конце кладем зерна граната и салатные листья. Перемешиваем и подаем к столу.

Закуска из укропа с нерафинированным маслом

Елена Ищенко куратор ЦСИ «Типография»

— Мы должны всегда думать об экологии, а использование местных продуктов снижает наш углеродный след — ведь меньше топлива тратится на перевозку продуктов и холодильники в дороге. Тем более что продукты на Кубани — это, наверное, лучшее, что вообще здесь есть. Я не ем мясо, но Краснодарский край для меня всё равно раздолье. Я обожаю помидоры, огурцы, баклажаны, редис, зелень — всё, что растет на грядке, я ем с удовольствием и радостью. Иногда даже стараюсь сама что-то выращивать. В прошлом году у меня было много времени (как, наверное, и у всех нас), поэтому я попробовала вырастить артишоки. Три штуки успешно выросло, правда, они получились горькими. Так что сейчас я выращиваю только рукколу. А с вами я хочу поделиться рецептом из тех мест, где я родилась, — из Белгородской области. По этому рецепту готовили моя мама и бабушка. Из кубанских ингредиентов эта закуска получается великолепно.

На 4 порции нам понадобится: 200 мл нерафинированного подсолнечного масла;

1 средний пучок укропа. Способ приготовления: Мелко нарезаем укроп. Тщательно перемешиваем с маслом. Толчем эту смесь в ступке до однородного состояния. Ешьте со свежим хлебом или используйте как заправку к красным сладким помидорам.

Летний салат с куриным филе

Олег Сычов основатель и владелец бистро Tori Ramen

— Краснодарский край очень располагает к занятию кулинарией. Здесь длинный летний сезон, в ходе которого подчас успевают дважды собрать урожай. Фрукты и овощи превосходного качества продаются в избытке по доступной цене. Моими фаворитами из кубанских продуктов являются мясо и птица. Много фермерских хозяйств находятся в жесткой конкуренции друг с другом, поэтому в качестве поставляемых ими продуктов сомневаться не приходится. Также на Кубани можно купить хорошую рыбу или морепродукты: судака, пеленгаса, рапан и черноморских мидий. Во дворе у меня стоит профессиональный газовый гриль, на котором каждые выходные я готовлю мясо, рыбу или морепродукты для своих друзей и близких. Я очень люблю готовить на открытом огне, например, свиные ребра барбекю или плов с кубанским рисом, мясом и овощами. В холодное время года я с удовольствием запекаю утку или индейку. Если говорить о том, что является образующим моего стола на постоянной основе, то это обязательно овощной салат с мягким сыром, ведь это не только вкусно, но и полезно. А теперь о любимом рецепте.