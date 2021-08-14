Путин поручил властям затопленных районов Кубани предпринять все неотложные меры
Владимир Путин 14 августа потребовал безотлагательно отправлять в безопасные места жителей зон стихийных бедствий в Краснодарском крае
Напомним, по данным краевого Оперштаба, по состоянию на 11:00 14 августа в 19 населенных пунктах Краснодарского края подтопило 1406 частных домов и 1832 придомовых территории. Спасатели эвакуировали более 1500 человек.
14 августа на совещании по вопросу ликвидации последствий подтоплений и пожаров в ряде российских регионов президент РФ Владимир Путин назвал масштаб стихийного бедствия в Краснодарском крае беспрецедентным, сообщил ТАСС.
Путин потребовал от региональных и муниципальных властей безотлагательно отправлять людей в безопасные места:
«Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно».
Глава государства отметил, что важно сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости подготовить средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей и особенно беременных.
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Также Путин поручил Минстрою начать работу по восстановлению жилья в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Кроме того, на Кубани от наводнения пострадала одна школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Президент отметил, что но это не является причиной отсрочки начала учебного года и все социальные учреждения должны быть отремонтированы до 1 сентября.