В Краснодарском крае подтопило почти 2 тыс. придомовых территорий

На Кубани из-за подтоплений 14 августа эвакуировали более 1500 человек

В краевом Оперштабе сообщили, что по состоянию на 11:00 14 августа в 19 населенных пунктах Краснодарского края подтопило 1406 частных домов и 1832 придомовых территории.

Всего спасатели эвакуировали 1531 человека, из них 991 — несовершеннолетние. В пунктах временного размещения сейчас находятся 847 человек, из которых 588 — эвакуированные воспитанники детских лагерей.

Некоторые населенные пункты остались без света. Там работают аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, к работе приступила 21 оценочная комиссия. Ситуация находится на контроле Оперштаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.