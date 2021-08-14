В Краснодарском крае подтопило почти 2 тыс. придомовых территорий

Краснодарский край

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На Кубани из-за подтоплений 14 августа эвакуировали более 1500 человек

Из-за черноморского мезоциклона на Кубани продолжают идти дожди. В 14 муниципалитетах края ввели режим ЧС.

В краевом Оперштабе сообщили, что по состоянию на 11:00 14 августа в 19 населенных пунктах Краснодарского края подтопило 1406 частных домов и 1832 придомовых территории.

Всего спасатели эвакуировали 1531 человека, из них 991 — несовершеннолетние. В пунктах временного размещения сейчас находятся 847 человек, из которых 588 — эвакуированные воспитанники детских лагерей.

Некоторые населенные пункты остались без света. Там работают аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, к работе приступила 21 оценочная комиссия. Ситуация находится на контроле Оперштаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов. 

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