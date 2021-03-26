На Кубани до 2023 года рассчитывают достроить около 260 проблемных домов

Об этом в ходе круглого стола «Проблемная «долевка»: как на Кубани решают вопрос с обманутыми дольщиками» в Краснодаре 25 марта сообщил замруководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Василий Яковенко.



«Работа ведется и будет продолжаться с учетом того, что сегодня есть четкие инструменты. В каждом муниципалитете имеются дорожные карты по достройке проблемных проектов, есть четкое понимание, на каком этапе находится работа по каждому объекту», — сказал Василий Яковенко.



Он уточнил, что процесс осуществляется как собственными силами застройщиков, так и с привлечением новых инвесторов. Также существует механизм завершения проблемных объектов за счет субсидий из краевого бюджета и средств Фонда защиты прав участников долевого строительства.



По словам директора фонда Евгении Шумейко, в работе организации сейчас находятся 25 долгостроев, по восьми из них уже пройдена госэкспертиза. С привлечением инвесторов в этом году, отметил Василий Яковенко, собираются достроить 35 объектов.



Одним их таких является компания ССК, которая сейчас занимается возведением жилого комплекса застройщика «Таурас-96» на улицах Семигорская и Понтийская. После прихода нового инвестора жилой комплекс получил название «Свобода», в марте 2021 года были введены в эксплуатацию два первых литера, где получили квартиры обманутые дольщики.



«Долгострои — это проблема всей отрасли. Брать в работу такие объекты — это в первую очередь не про бизнес, а про решение проблемы отрасли. Как ее участники мы должны болезнь вместе лечить, поскольку это имидж отрасли, имидж региона с точки зрения захода новых дольщиков», — считает генеральный директор строительной компании «СпецСтройКубань» Александр Мелишев.



Как отметил Василий Яковенко, в целом в Краснодарском крае с 2015 года уже ввели в эксплуатацию 254 проблемных многоквартирных дома общей площадью 3,6 млн квадратных метров. Обманутые дольщики получили ключи более чем от 45,5 тыс. новых квартир.