13 августа Следственный комитет сообщил о задержании одного из двух полицейских. Они с напарником избили сотрудников строительной компании, потребовали у них 1,7 млн рублей и пустились в бега

13 августа Следственный комитет по Геленджику сообщил о задержании одного из полицейских. 33-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по п.«а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Юга.ру писали, что 4 августа в федеральный розыск объявили двух полицейских из Геленджика, которые избили сотрудников строительной компании и вымогали у них деньги.

Следствие установило, что в июле подозреваемые преградили дорогу автомобилю, где были два представителя строительной компании. Один из полицейских открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, после чего ударил его и применил спецсредства. Полицейские доставили обоих мужчин в отдел полиции, стали угрожать и потребовали 1,7 млн рублей.

Один из потерпевших снял деньги с карты и отдал полицейским, а вторую часть суммы привезла его родственница. После этого представителей строительной компании отпустили и они обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что в преступлении замешаны еще двое сотрудников полиции, которые прикомандированы в отдел МВД по Геленджику из другого региона. Они тоже подозреваются в превышении должностных полномочий с применением специальных средств (п.«а,б» ч.3 ст.286 УК РФ). Также причастным к делу оказался знакомый 33-летнего фигуранта, его обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие контролируют сотрудники краевого управления ФСБ России, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, за последнее время на Кубани задержали несколько полицейских. В конце июля в Краснодаре задержали полицейских, у которых изъяли 1 млн рублей. Задержали краснодарских полицейских, которые пытались продать 1 кг наркотиков. На инспектора ППС из Геленджика завели уголовное дело за вымогательство.