Двух полицейских из Геленджика объявили в федеральный розыск

4 августа в розыск объявили двух полицейских из Геленджика, которые избили сотрудников строительной компании и вымогали у них деньги

Напомним, еще 1 августа в соцсетях появилась информация, что пятерых сотрудников уголовного розыска ОМВД Геленджика «приняли» за взятку в 1,7 млн рублей.

«Двое оперов испарились. Начальство ищет. Если завтра не явятся на допрос в СКР Геленджика, то будут объявлены в розыск», — написали в телеграм-канале Kurator23.

Также сообщалось о задержании еще нескольких сотрудников полиции. Эту информацию подтвердили накануне в ГУ МВД по краю. Там рассказали, что задержаны три оперативника, которых подозревают в превышении должностных полномочий, и один инспектор ППС за получение взятки.

4 августа в пресс-службе следственного комитета Кубани сообщили, что двое оперуполномоченных Геленджика объявлены в федеральный розыск.

По версии следствия, в июле они преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Один из полицейских открыл дверь машины и вывел водителя на улицу, после чего ударил его. Мужчина упал, а затем стал сопротивляться. Тогда оперуполномоченный применил спецсредства.

Затем мужчин доставили в отдел полиции, где вымогали 1,7 млн рублей, угрожая им. Один из потерпевших снял деньги с карты и отдал полицейским, вторую часть суммы привезла его родственница. Представителей строительной компании отпустили, они обратились в правоохранительные органы.

В связи с тем что полицейские скрылись, их объявили в федеральный розыск. Против них возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).