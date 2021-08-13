На Кубани задержали полицейских, которые пытались продать 1 кг наркотиков

Краснодарский край

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12 августа двух кубанских полицейских отправили в СИЗО. Их подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере

Два сотрудника Краснодарского линейного управления МВД на транспорте купили у неизвестного на станции в Горячем Ключе свыше 1 кг мефедрона и попросили его помочь найти покупателей. 

Мужчина работал под прикрытием и забрал товар у полицейских якобы для продажи. За свои услуги он попросил 1 млн рублей.

10 августа он встретился с подозреваемыми, чтобы получить деньги. Полицейских задержали сотрудники УФСБ России по краю.

После этого начальник Управления на транспорте МВД по ЮФО назначил служебную проверку. Мужчин уволили из органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Против экс-полицейских возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и заключили под стражу. Продолжается следствие и сбор доказательств, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

Юга.ру писали, что в начале августа в Геленджике завели уголовное дело против инспектора ППС — он вымогал деньги у молодого человека, которого посчитал причастным к продаже наркотиков. За свое молчание полицейский потребовал 100 тыс. рублей.

Краснодар Наркотики Полиция ФСБ

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