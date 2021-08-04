4 августа в СК сообщили, что против инспектора ППС в Геленджике возбудили уголовное дело за взятку и рассказали подробности случившегося

Напомним, в Геленджике пятеро полицейских стали фигурантами уголовных дел. Двух оперативников заподозрили в превышении полномочий и задержали, еще двух объявили в розыск, а инспектор ППС попался на взятке.

4 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что он получил взятку за бездействие. В отношении инспектора отдела МВД Кавказского района, прикомандированного к ОМВД Геленджика, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, 17 июля инспектор увидел на улице двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Он проверил их документы и телефоны. Таким образом полицейский выяснил, что молодые люди собирались купить и употребить наркотики.

После этого инспектор предложил одному из парней не привлекать его к ответственности за взятку в 100 тыс. рублей. Молодой человек согласился и отдал ему 8,5 тыс. рублей, а после сообщил о вымогательстве в органы.

1 августа парень должен был встретиться с инспектором, чтобы передать ему 50 тыс. рублей. Полицейского задержали с поличными сотрудники краевого УФСБ.

На допросе он всем признался, написав явку с повинной. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.