100 тыс. рублей за бездействие. В Геленджике полицейский узнал, что мужчины хотят купить наркотики, и потребовал взятку
4 августа в СК сообщили, что против инспектора ППС в Геленджике возбудили уголовное дело за взятку и рассказали подробности случившегося
Напомним, в Геленджике пятеро полицейских стали фигурантами уголовных дел. Двух оперативников заподозрили в превышении полномочий и задержали, еще двух объявили в розыск, а инспектор ППС попался на взятке.
4 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что он получил взятку за бездействие. В отношении инспектора отдела МВД Кавказского района, прикомандированного к ОМВД Геленджика, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.
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По версии следствия, 17 июля инспектор увидел на улице двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Он проверил их документы и телефоны. Таким образом полицейский выяснил, что молодые люди собирались купить и употребить наркотики.
После этого инспектор предложил одному из парней не привлекать его к ответственности за взятку в 100 тыс. рублей. Молодой человек согласился и отдал ему 8,5 тыс. рублей, а после сообщил о вымогательстве в органы.
1 августа парень должен был встретиться с инспектором, чтобы передать ему 50 тыс. рублей. Полицейского задержали с поличными сотрудники краевого УФСБ.
На допросе он всем признался, написав явку с повинной. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.