В Краснодаре на месяц закроют для проезда улицу Октябрьскую

В Краснодаре с 13 августа по 13 сентября будет ограничен проезд по улице Октябрьской из-за замены коллекторных труб

12 августа в администрации Краснодара сообщили, что по улице Октябрьской от Комсомольской до Орджоникидзе пройдут работы по обновлению коллектора. Специалисты «Росводоканал Краснодар» заменят изношенные бетонные трубы на новые пластиковые на участке протяженностью 104 м и диаметром 600 мм. Из-за ремонта с 13 августа по 13 сентября на участке ограничат движение автомобилей, а общественный транспорт будет ехать по реверсивной полосе. Объехать ремонтируемую часть улицы Октябрьской можно будет по прилегающим улицам — Рашпилевской, Кирова, Комсомольской, Орджоникидзе.

Также изменится движение общественного транспорта: Движение автобусов в объезд ремонтируемого участка в направлении автовокзала «Южный» и улицы Ставропольской будет проходить по улицам Орджоникидзе, Кирова, Комсомольской (кроме маршрута № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный», который будет ехать по улице Рашпилевской и Советской). Автобусы, которые движутся в объезд по направлению от автовокзала «Южный», будут идти по улицам Комсомольской, Рашпилевской и Орджоникидзе. Троллейбус № 10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора» от кинотеатра «Аврора» изменит маршрут: с улицы Октябрьской он будет поворачивать на Мира до остановки «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I».