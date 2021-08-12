В Краснодаре на месяц закроют для проезда улицу Октябрьскую
В Краснодаре с 13 августа по 13 сентября будет ограничен проезд по улице Октябрьской из-за замены коллекторных труб
12 августа в администрации Краснодара сообщили, что по улице Октябрьской от Комсомольской до Орджоникидзе пройдут работы по обновлению коллектора. Специалисты «Росводоканал Краснодар» заменят изношенные бетонные трубы на новые пластиковые на участке протяженностью 104 м и диаметром 600 мм.
Из-за ремонта с 13 августа по 13 сентября на участке ограничат движение автомобилей, а общественный транспорт будет ехать по реверсивной полосе. Объехать ремонтируемую часть улицы Октябрьской можно будет по прилегающим улицам — Рашпилевской, Кирова, Комсомольской, Орджоникидзе.
Также изменится движение общественного транспорта:
Движение автобусов в объезд ремонтируемого участка в направлении автовокзала «Южный» и улицы Ставропольской будет проходить по улицам Орджоникидзе, Кирова, Комсомольской (кроме маршрута № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный», который будет ехать по улице Рашпилевской и Советской).
Автобусы, которые движутся в объезд по направлению от автовокзала «Южный», будут идти по улицам Комсомольской, Рашпилевской и Орджоникидзе.
Троллейбус № 10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора» от кинотеатра «Аврора» изменит маршрут: с улицы Октябрьской он будет поворачивать на Мира до остановки «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I».
Напомним, в Краснодаре ограничен проезд по нескольким улицам города. По выходным с 7 по 22 августа закрыт проезд по улице Уральской из-за строительства водопровода. С 9 по 23 августа ограничено движение по улицам Соколова и Краевой, а до 25 августа закрыта для движения КИМ. Из-за строительства трамвайной ветки по улице Московской с 4 по 31 августа можно будет проехать только по одной полосе.