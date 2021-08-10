«Азбука интернета» от «Ростелекома» пополнилась новыми видеоуроками

На портале «Азбука интернета» от «Ростелекома» и Пенсионного фонда России разместили новые видеоуроки для пенсионеров

Уроки можно найти в разделах онлайн-учебника и на отдельной странице сайта.

Видеоролики показывают, как отформатировать текст, сохранить файл или удалить программу с компьютера. Разработчики выбирают распространенные вопросы пользователей и на их основе создают обучающие сюжеты.

В рамках проекта «Азбука интернета» создают учебное пособие и методические материалы, проводят занятия с пенсионерами. На портале зарегистрировано более 8,5 тыс. преподавателей, они постоянно делятся опытом с коллегами из разных регионов.

Проект рассчитан на пользователей от 50 лет, часто слушателями становятся люди гораздо старше. Они посещают очные занятия и изучают видео, используют знания в повседневной жизни.