«Азбука интернета» от «Ростелекома» пополнилась новыми видеоуроками
На портале «Азбука интернета» от «Ростелекома» и Пенсионного фонда России разместили новые видеоуроки для пенсионеров
Видеоролики показывают, как отформатировать текст, сохранить файл или удалить программу с компьютера. Разработчики выбирают распространенные вопросы пользователей и на их основе создают обучающие сюжеты.
В рамках проекта «Азбука интернета» создают учебное пособие и методические материалы, проводят занятия с пенсионерами. На портале зарегистрировано более 8,5 тыс. преподавателей, они постоянно делятся опытом с коллегами из разных регионов.
Проект рассчитан на пользователей от 50 лет, часто слушателями становятся люди гораздо старше. Они посещают очные занятия и изучают видео, используют знания в повседневной жизни.
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«Азбука интернета» разработана Пенсионным фондом и компанией «Ростелеком» по соглашению 2014 года. Они вместе обучают пенсионеров компьютерной грамотности, чтобы облегчить им доступ к госуслугам и повысить качество жизни. В 2020 году проект победил в конкурсе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества ООН в номинации «Доступ к информации и знаниям».
Все материалы базового курса «Азбуки интернета» размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе, постоянно обновляются и дополняются.