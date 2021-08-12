Ростовская область вышла на первое место в России по урожаю хлеба
На Дону собрали почти 12,7 млн тонн ранних зерновых
О ходе уборочной кампании рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Средняя урожайность составила 37,9 ц/га — на 35% выше, чем прошлым летом.
«Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд! В Ростовской области собрали 12 млн 685 тыс. тонн ранних зерновых. Это на 35 тыс. тонн больше, чем было в самом урожайном 2017 году», — поделился Голубев.
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Глава региона отметил, что достичь таких показателей было трудно. Сев озимых прошлой осенью проходил в условиях недостатка влаги. Весенние осадки исправили ситуацию, но затруднили весеннюю посевную кампанию. Начало уборки пришлось перенести на июль — зато дожди в начале лета помогли росту сельхозкультур. Успеху способствовали труд хлебопашцев, господдержка и развитие агронауки.
В этом году на агропромышленность региона выделили более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Кроме того, уже более десяти лет действует губернаторская программа, по которой сельхозтоваропроизводители получают субсидии в размере 20% от стоимости закупленной техники. По темпам обновления сельхозтехники Дон остается лидером в России.
Вклад агронауки Голубев предложил оценить по хозяйствам, которые активно внедряют ее достижения. Так, в Мясниковском районе урожайность превысила среднюю по области почти в полтора раза и составила 52,4 ц/га.
Высокие урожаи последних лет позволяют Ростовской области закрывать свои потребности в зерновых (2,5 млн тонн) и постоянно увеличивать объем экспорта. Регион сохраняет лидерство по агроэкспорту.
Впереди донских аграриев еще ждет сбор пропашных и поздних зерновых культур и озимый сев.