Ростовская область вышла на первое место в России по урожаю хлеба

«Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд! В Ростовской области собрали 12 млн 685 тыс. тонн ранних зерновых. Это на 35 тыс. тонн больше, чем было в самом урожайном 2017 году», — поделился Голубев.

Глава региона отметил, что достичь таких показателей было трудно. Сев озимых прошлой осенью проходил в условиях недостатка влаги. Весенние осадки исправили ситуацию, но затруднили весеннюю посевную кампанию. Начало уборки пришлось перенести на июль — зато дожди в начале лета помогли росту сельхозкультур. Успеху способствовали труд хлебопашцев, господдержка и развитие агронауки.

В этом году на агропромышленность региона выделили более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Кроме того, уже более десяти лет действует губернаторская программа, по которой сельхозтоваропроизводители получают субсидии в размере 20% от стоимости закупленной техники. По темпам обновления сельхозтехники Дон остается лидером в России.

Вклад агронауки Голубев предложил оценить по хозяйствам, которые активно внедряют ее достижения. Так, в Мясниковском районе урожайность превысила среднюю по области почти в полтора раза и составила 52,4 ц/га.