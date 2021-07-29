На поле в Тбилисском районе установили соломенные фигуры
Пирамиды, герои мультфильмов, животные и другие фигуры из соломы появились в Тбилисском районе
Фотозона с соломенными фигурами расположилась на поле около села Шереметьевского, вдоль трассы Краснодар — Кропоткин. Там можно увидеть пирамиды, смешариков, Машу и Медведя, миньона, пчелу, быка и др.
«Пирамиды есть не только в Египте, но и в Тбилисском районе. Правда, соломенные», — пояснили в пресс-службе администрации района.
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Автором произведений стал местный фермер Евгений Вишняков, установила их семья Кононовых.
Появление на полях Тбилисского района соломенных фигур — ежегодная традиция. Ими украшают ярмарки, где продают арбузы и дыни.
Напомним, Заксобрание края одобрило создание новых типов ярмарок в связи с их популярностью на Кубани.