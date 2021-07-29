На поле в Тбилисском районе установили соломенные фигуры

Пирамиды, герои мультфильмов, животные и другие фигуры из соломы появились в Тбилисском районе

Фотозона с соломенными фигурами расположилась на поле около села Шереметьевского, вдоль трассы Краснодар — Кропоткин. Там можно увидеть пирамиды, смешариков, Машу и Медведя, миньона, пчелу, быка и др.

«Пирамиды есть не только в Египте, но и в Тбилисском районе. Правда, соломенные», — пояснили в пресс-службе администрации района.