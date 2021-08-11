В мэрии Краснодара 11 августа рассказали, кто установил скульптуры-ругательства на улице 40-летия Победы

14 скульптур, олицетворяющих народные ругательства, появились на аллее 40-летия Победы недалеко от ЖК «Панорама». Фотографии арт-объектов «Ёшкин кот», «Едрёна вошь», «Бляха-муха», «Нехочуха» и прочих персонажей опубликовала в своем инстаграме 8 августа одна из местных жительниц. После этого про скульптуры стали писать местные паблики и СМИ, а также делать телевизионные сюжеты .

Автор и владелец скульптур был неизвестен, власти Краснодара никак не комментировали новые арт-объекты.

11 августа в телеграм-канале городской администрации написали, что малые архитектурные формы установил за свой счет на муниципальной территории собственник ресторана «Королева вдохновения». Он это сделал незаконно, без согласования с городским департаментом архитектуры и градостроительства.

«Если предприниматель не обратится в орган местного самоуправления за согласованием, то администрация города оставляет за собой право демонтировать малые архитектурные формы», — пригрозили в мэрии.

На месте установки скульптур побывала журналист портала Юга.ру и поговорила с местными жителями. Люди рассказали, что задумка интересная, но не всем нравится её реализация. Кто-то относится к скульптурам нейтрально, а кто-то говорит, что лучше бы потратили средства на обустройство аллеи и своевременную уборку территории.

Напомним, 19 июня в Краснодаре на Кубанской Набережной установили скульптуры «Тороиды» Валерия Казаса. Арт-объекты были согласованы с властями, однако простояли недолго — всего пять дней. Мэр города поручил демонтировать скульптуры, объяснив решение тем, что они не понравились горожанам.