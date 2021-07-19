Высокогорная сапсерф-станция откроется в августе на курорте «Роза Хутор»

«Катание на сапах — специальных надувных досках с веслом — уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Занятия проходят на спокойной воде, что обеспечивает безопасность посетителей», — прокомментировал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

Станция на высоте более 1000 метров над уровнем моря появится в Сочи на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк».

На курорте позаботились и о других мерах безопасности:

гости проходят обязательный инструктаж перед катанием;

все посетители получают спасательные жилеты;

на досках предусмотрен страховочный кабель, который пристегивается к лодыжке, — лиш;

на берегу дежурят спасатели;

развлечение доступно детям с шести лет, они катаются только с инструктором;

взрослые по желанию могут попросить помощи инструктора или кататься самостоятельно.

Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и потренироваться, на курорте организуют групповые занятия на сапах: функциональные тренировки, йогу и др. Но и без них катание на сапах задействует мышцы ног, торса, плечевой пояс.

«Также мы создали условия для занятий сапполо — необычным видом спорта, который почти не представлен в России. На воду устанавливается надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека используют специальные весла с отверстием и мяч. Игроки должны забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал Тургенев.