Высокогорная сапсерф-станция откроется в августе на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» откроет первую в России высокогорную сапсерф-станцию в начале августа

Станция на высоте более 1000 метров над уровнем моря появится в Сочи на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк».

«Катание на сапах — специальных надувных досках с веслом — уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Занятия проходят на спокойной воде, что обеспечивает безопасность посетителей», — прокомментировал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

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На курорте позаботились и о других мерах безопасности:

  • гости проходят обязательный инструктаж перед катанием;
  • все посетители получают спасательные жилеты;
  • на досках предусмотрен страховочный кабель, который пристегивается к лодыжке, — лиш;
  • на берегу дежурят спасатели;
  • развлечение доступно детям с шести лет, они катаются только с инструктором;
  • взрослые по желанию могут попросить помощи инструктора или кататься самостоятельно.

Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и потренироваться, на курорте организуют групповые занятия на сапах: функциональные тренировки, йогу и др. Но и без них катание на сапах задействует мышцы ног, торса, плечевой пояс.

«Также мы создали условия для занятий сапполо — необычным видом спорта, который почти не представлен в России. На воду устанавливается надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека используют специальные весла с отверстием и мяч. Игроки должны забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал Тургенев.

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Станция откроется в начале августа, но в «Роза Вейк Парке» уже можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом, фрисби, пляжным волейболом, пляжным футболом и пляжным теннисом.

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