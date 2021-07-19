Высокогорная сапсерф-станция откроется в августе на курорте «Роза Хутор»
Курорт «Роза Хутор» откроет первую в России высокогорную сапсерф-станцию в начале августа
Станция на высоте более 1000 метров над уровнем моря появится в Сочи на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк».
«Катание на сапах — специальных надувных досках с веслом — уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Занятия проходят на спокойной воде, что обеспечивает безопасность посетителей», — прокомментировал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.
На курорте позаботились и о других мерах безопасности:
- гости проходят обязательный инструктаж перед катанием;
- все посетители получают спасательные жилеты;
- на досках предусмотрен страховочный кабель, который пристегивается к лодыжке, — лиш;
- на берегу дежурят спасатели;
- развлечение доступно детям с шести лет, они катаются только с инструктором;
- взрослые по желанию могут попросить помощи инструктора или кататься самостоятельно.
Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и потренироваться, на курорте организуют групповые занятия на сапах: функциональные тренировки, йогу и др. Но и без них катание на сапах задействует мышцы ног, торса, плечевой пояс.
«Также мы создали условия для занятий сапполо — необычным видом спорта, который почти не представлен в России. На воду устанавливается надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека используют специальные весла с отверстием и мяч. Игроки должны забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал Тургенев.
Станция откроется в начале августа, но в «Роза Вейк Парке» уже можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом, фрисби, пляжным волейболом, пляжным футболом и пляжным теннисом.