На «ЧЕ!» выйдет новое шоу блогера Макса +100500

«iТопчик» — обзоры на развлекательный контент со всего мира. Автор собственного ютуб-шоу «+100500» Макс Голополосов и его напарник отберут тренды тиктока, популярные каналы и видео блогеров-миллионников, чтобы как следует посмеяться вместе со зрителями.

«Я уже посмотрел несколько отснятых и смонтированных эпизодов, и это топчик! Если вы ищете, во что бы еще залипнуть в интернете, новый проект легко поможет», — поделился Голополосов.

В пресс-службе «ЧЕ!» о соведущем Макса рассказали загадочно: «Это самый острый на язык антигерой — Дэдпул. И Тирион Ланнистер из «Игры Престолов». И вулканец Спок из «Звёздного пути». Телеканал тут же пояснил, что речь идет о Петре Гланце. На русском языке все эти (и не только) персонажи говорили именно его голосом. В шоу актер дубляжа привычно останется за кадром, к нему будут обращаться как к «Мистеру Голосу».

Ведущие собираются обозревать самый интересный видеоконтент в сети, соревноваться в остроумии и подкалывать друг друга. Мнения у Макса и Петра совпадают не всегда. Поэтому «Мистер Голос» станет настоящим героем для тех, кто давно мечтал поспорить с Голополосовым.

«iТопчик» стартует 14 августа и будет выходить каждые выходные в 22:30 на канале «ЧЕ!».