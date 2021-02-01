В 2020 году почти 60% новых пользователей МТС в Краснодарском крае подключали цифровое и спутниковое ТВ вместе с интернетом

В пресс-службе провайдера этот способ считают наиболее экономичным. Так абоненты получают постоянный доступ сразу к нескольким средам вещания — как через интернет, так и с помощью спутникового или кабельного сигнала. По данным отчета «ТМТ Консалтинг», рынок платного ТВ в РФ находится в стагнации. На этом фоне МТС во всех средах телевещания растет опережающими темпами за счет пакетных предложений, объединяющих ТВ и мобильный интернет. Рост поддерживает и регулярное обновление контента, и подготовка собственных сериалов. По сравнению с 2019 годом суммарная аудитория телевизионных сервисов МТС выросла больше чем на 30%. Самую высокую динамику роста показал онлайн-кинотеатр МТС ТВ — 60%, спутниковое телевидение подключали чаще на 25%, кабельное — на 15%.

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В 2020 году больше всего комплекты спутникового ТВ приобретали в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кущевском и Славянском районах. Кабельное ТВ, особенно с учетом запуска первых участков гигабитной сети, активнее подключали в Краснодаре. Всплеск подключений платного ТВ произошел с февраля по май 2020-го. В этот же период люди стали смотреть телевизор на час больше обычного. После окончания карантина время телесмотрения вернулось к стандартным показателям, но абоненты стали чаще смотреть видео в интернете.

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