Геленджик, Сочи, Анапа. Милохин, Ивлеева и другие блогеры продолжают путешествовать по Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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Команда блогеров во главе с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным сняли клип на набережной Геленджика и побывали на сухогрузе «Рио»

Напомним, группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой снимают фильм «Блогеры и дороги». В составе съемочной группы: тиктокеры Даня Милохин и Карина Егамедиева, блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки и другие.

Ранее блогеры приземлились в краснодарскому аэропорту, после чего приехали в Майкоп. Затем их заметили в Апшеронском районе, где казакам пришлось спасать Милохина от поклонников.

Накануне геленджикская газета «Прибой» сообщила, что блогеры снимали на набережной курорта клип. Участниками съёмок стали барабанщики из Центра развития творчества детей и юношества: «Drive Beat» , «Ритм Фанфары» и команда по черлидингу «Sea Fox».

Также блогеры побывали на сухогрузе «Рио», который вынесло на берег в конце 2018 года, и прогулялись по заброшенному судну.

Судя по инстаграму Насти Ивлеевой, блогеры посетили и Сочи, а к съемочной группе присоединилась модель из Краснодара Мария Миногарова.

Съемки шоу, видимо, еще не завершились, — 2 августа Даня Милохин опубликовал сторис из Анапы.

Отметим, в станице Гостагаевской неподалеку от Анапы живут приемные родители Милохина. Дмитрий и Елена Тюленевы забрали Даню и его брата из детского дома в Оренбурге, когда мальчикам было 13 и 14 лет.

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Геленджик, Сочи, Анапа. Милохин, Ивлеева и другие блогеры продолжают путешествовать по Кубани
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