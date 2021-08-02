Команда блогеров во главе с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным сняли клип на набережной Геленджика и побывали на сухогрузе «Рио»

Напомним, группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой снимают фильм «Блогеры и дороги». В составе съемочной группы: тиктокеры Даня Милохин и Карина Егамедиева, блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки и другие.

Ранее блогеры приземлились в краснодарскому аэропорту, после чего приехали в Майкоп. Затем их заметили в Апшеронском районе, где казакам пришлось спасать Милохина от поклонников.

Накануне геленджикская газета «Прибой» сообщила, что блогеры снимали на набережной курорта клип. Участниками съёмок стали барабанщики из Центра развития творчества детей и юношества: «Drive Beat» , «Ритм Фанфары» и команда по черлидингу «Sea Fox».



