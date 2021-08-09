9 августа в Краснодаре заработала новая схема движения транспорта в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, 25 июня в мэрии Краснодара рассказали, как собираются бороться с пробками в микрорайоне Гидростроителей. Тогда объявили, что с 10 августа на улицах Мачуги и Автолюбителей введут новую схему дорожного движения.

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Из-за организации нового разворота на пересечении улиц Мачуги и Трамвайной закрыли проезд с 5 по 10 августа в районе левого поворота с улицы Мачуги на Автолюбителей. С 9 августа в микрорайоне Гидростроителей заработала новая схема движения транспорта. По расчетам специалистов в департаменте транспорта и дорожного хозяйства данная схема позволит уменьшить плотность транспортного потока в полтора раза, а время автомобилистов в пути сократится на 20%.

Новая схема предусматривает: прямой выезд с улицы Автолюбителей на Мачуги;

запрет левого поворота с улицы Мачуги на Игнатова и организацию разворота по улицу Мачуги в районе улицы Автолюбителей;

изменение организации движения на пересечении улицы Автолюбителей и Гидростроителей со строительством светофора;

обустройство светофора на пешеходном переходе через улицу Автолюбителей в границах улиц Невкипелого и Гидростроителей;

новый разворот в районе пересечения улицы Мачуги и Трамвайной (при движении транспорта на въезд в город).

Теперь автомобилисты, которые едут по улице Мачуги в сторону ТЭЦ и хотят попасть на улицу Игнатова, смогут развернуться в зоне нового разворота перед улицей Автолюбителей. Те, кому нужно попасть на улицу Автолюбителей, нужно будет проехать ее и развернуться, не доезжая до ТЭЦ.

Также с 10 августа начнет действовать запрет левых поворотов с улицы Автолюбителей и улицы Трудовой Славы на этом перекрестке. Сегодня же паблик «Типичный Краснодар» опубликовал видео, снятое пилотом дрона Олегом Бондарем. На кадрах показано автомобильное движение по новому выезду из ГМР.