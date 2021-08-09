В Краснодаре открыли новый выезд с ГМР. Показываем, как это выглядит с воздуха, и как теперь двигаться
9 августа в Краснодаре заработала новая схема движения транспорта в микрорайоне Гидростроителей
Напомним, 25 июня в мэрии Краснодара рассказали, как собираются бороться с пробками в микрорайоне Гидростроителей. Тогда объявили, что с 10 августа на улицах Мачуги и Автолюбителей введут новую схему дорожного движения.
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Из-за организации нового разворота на пересечении улиц Мачуги и Трамвайной закрыли проезд с 5 по 10 августа в районе левого поворота с улицы Мачуги на Автолюбителей.
С 9 августа в микрорайоне Гидростроителей заработала новая схема движения транспорта. По расчетам специалистов в департаменте транспорта и дорожного хозяйства данная схема позволит уменьшить плотность транспортного потока в полтора раза, а время автомобилистов в пути сократится на 20%.
Новая схема предусматривает:
- прямой выезд с улицы Автолюбителей на Мачуги;
- запрет левого поворота с улицы Мачуги на Игнатова и организацию разворота по улицу Мачуги в районе улицы Автолюбителей;
- изменение организации движения на пересечении улицы Автолюбителей и Гидростроителей со строительством светофора;
- обустройство светофора на пешеходном переходе через улицу Автолюбителей в границах улиц Невкипелого и Гидростроителей;
- новый разворот в районе пересечения улицы Мачуги и Трамвайной (при движении транспорта на въезд в город).
Теперь автомобилисты, которые едут по улице Мачуги в сторону ТЭЦ и хотят попасть на улицу Игнатова, смогут развернуться в зоне нового разворота перед улицей Автолюбителей. Те, кому нужно попасть на улицу Автолюбителей, нужно будет проехать ее и развернуться, не доезжая до ТЭЦ.
Также с 10 августа начнет действовать запрет левых поворотов с улицы Автолюбителей и улицы Трудовой Славы на этом перекрестке.
Сегодня же паблик «Типичный Краснодар» опубликовал видео, снятое пилотом дрона Олегом Бондарем. На кадрах показано автомобильное движение по новому выезду из ГМР.
Как писали Юга.ру, в июле открыли движение по расширенной улице Благоева в микрорайоне Гидростроителей. Выезд расширили с трех до четырех полос, чтобы увеличить пропускную способность «малого кольца».