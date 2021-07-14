В Краснодаре открыли движение по расширенной улице Благоева

14 июля в Краснодаре открыли выезд из Гидростроя без ограничений

Ремонт улицы Благоева в микрорайоне Гидростроителей стартовал в конце февраля.

Чтобы увеличить пропускную способность «малого кольца», выезд из микрорайона начали расширять с трех до четырех полос.

Сроки окончания работ неоднократно менялись из-за плохой погоды. По последним данным, полностью капитальный ремонт улицы собираются закончить к концу июля.

14 июля проезд по расширенной улице Благоева открыли для автомобилей без ограничений, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для жителей микрорайона событие, действительно, долгожданное. Движение автомобилистов по расширенной улице Благоева наконец открыто без ограничений. Это выезд из Гидростроя, поэтому капитальный ремонт мы выполняли поэтапно, закрывая небольшие участки дороги. Благодарны, что горожане с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Рассчитываем, что дорожная ситуация на этом участке серьезно улучшится», — сказал руководитель департамента транспорта Владимир Архипов.

Сейчас на участке устанавливают дорожные знаки и приводят в порядок тротуары и зеленые зоны. В дальнейшем планируется засеять газон, установить остановку и нанести дорожную разметку.