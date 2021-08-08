17-летняя кубанская гимнастка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Российская команда по художественной гимнастики заняла второе место на летних Олимпийских играх в Токио. Они набрали 90,700 баллов. Спортсменок обошла команда из Болгарии с результатом 92,100 баллов. Третье место заняла Италия (87,700).

«Я в этот момент мыслями, конечно, с ней. Честно говоря, до сих пор не верится. Такое чувство, не осознается. Я ее больше года не видела! Она уехала весной 2020-го из Краснодара и тренировалась все время в Москве», — рассказала «КП-Кубань» мать спортсменки Виктория Лысенко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанскую спортсменку, назвав выступление гимнасток безупречным, а результат — несправедливым.

«Блестящее выступление и безупречное, чистое исполнение. Конечно, такой результат болельщики считают несправедливым. Но хочется поддержать Алису и всю команду гимнасток. Для всей страны вы всегда первые! Спасибо за медали», — написал Кондратьев в телеграме.