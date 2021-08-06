В Краснодаре закроют на выходные улицу Уральскую

В Краснодаре по выходным с 7 по 22 августа будет ограничен проезд по улице Уральской из-за строительства водопровода

В Краснодаре по улице Уральской проведут работы по строительству нового участка водопровода. Из-за этого в выходные дни с 7 по 22 августа автомобилисты не смогут проехать по средней полосе улицы Уральской рядом с домом № 2 (при повороте с улицы Ялтинской).

Строительством водопровода займется организация ООО «СИГ», а работы выполнят закрытым способом. Среднюю полосу в районе дома № 2 по улице Уральской закроют для транспорта только по выходным: 7-8, 14-15 и 21–22 августа. В будни котлован будет засыпан щебнем.

Напомним, в Краснодаре ограничен проезд по нескольким улицам города. С 5 по 10 августа закрыт проезд в районе левого поворота с улицы им. Мачуги на Автолюбителей. Также с 9 по 23 августа ограничено движение по улицам Соколова и Краевой, а до 25 августа закрыта для движения КИМ. Из-за строительства трамвайной ветки по улице Московской с 4 по 31 августа можно будет проехать только по одной полосе.