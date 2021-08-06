Краснодарцы пожаловались на прорыв канализации в Дмитриевском сквере
СМИ сообщили, что 5 августа в Дмитриевском сквере Краснодара вышла из строя канализация. 6 августа администрация города заявила, что на участке проводились плановые работы
Ранее Юга.ру писали о сложной судьбе Дмитриевского сквера: с момента его открытия осенью 2020 года местные жители неоднократно отмечали, что на территории не работает освещение, а плитка на набережной часто покрыта слоем воды. В конце июня из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. Позже озеро Покровское вышло из берегов и затопило тротуар сквера. В июле мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что благоустройство Дмитриевского сквера закончат до конца лета.
6 августа интернет-портал «Живая Кубань» сообщил о новых проблемах в Дмитриевском сквере. Накануне там вышла из строя канализация. Местные жители засняли на видео, как из люков льется вода. Ее так много, что на дорогах образовались большие лужи.
Юга.ру обратились за комментарием в мэрию Краснодара. Там сообщили, что в районе Дмитриевского сквера проводились плановые работы по промывке водопроводной воды через пожарный гидрант. Процедуры выполнялась в ночное время, сейчас работы завершены и гидрант закрыт.