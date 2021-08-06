Краснодарцы пожаловались на прорыв канализации в Дмитриевском сквере

СМИ сообщили, что 5 августа в Дмитриевском сквере Краснодара вышла из строя канализация. 6 августа администрация города заявила, что на участке проводились плановые работы

Ранее Юга.ру писали о сложной судьбе Дмитриевского сквера: с момента его открытия осенью 2020 года местные жители неоднократно отмечали, что на территории не работает освещение, а плитка на набережной часто покрыта слоем воды. В конце июня из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. Позже озеро Покровское вышло из берегов и затопило тротуар сквера. В июле мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что благоустройство Дмитриевского сквера закончат до конца лета.

6 августа интернет-портал «Живая Кубань» сообщил о новых проблемах в Дмитриевском сквере. Накануне там вышла из строя канализация. Местные жители засняли на видео, как из люков льется вода. Ее так много, что на дорогах образовались большие лужи.