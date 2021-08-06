Напомним, в марте в кабинете председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака нашли 2,3 млн рублей. СК начал проверку, а сам судья утверждал, что это возврат долга.

Байрак ушел в отпуск. В конце мая квалификационная коллегия судей досрочно лишила его полномочий. В середине июня Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против Байрака уголовное дело.