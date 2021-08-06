Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи из Краснодара, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава СК России Александр Бастрыкин 6 августа возбудил уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда Краснодара

Напомним, в марте в кабинете председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака нашли 2,3 млн рублей. СК начал проверку, а сам судья утверждал, что это возврат долга.

Байрак ушел в отпуск. В конце мая квалификационная коллегия судей досрочно лишила его полномочий. В середине июня Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против Байрака уголовное дело.

В отношении судей действует особый порядок привлечения к уголовной ответственности — на возбуждение дела должна дать согласие ВККС РФ.

6 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи. Расследованием займется Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, в 2021 году Байрак решил получить от знакомого 2,3 млн рублей. Для этого он изготовил иск от адвоката о взыскании суммы за якобы оказанные юридические услуги и наложении ареста на домовладение знакомого.

Байрак потребовал от сотрудников Октябрьского райсуда принять исковое заявление и распределил его судье, который арестовал домовладение.

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Действия председателя суда пресекли следователи Следственного комитета и сотрудники ФСБ России. Байрака задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). На допросе он частично признал вину.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении Байрака под стражу. Проводятся следственные действия, сообщили 6 августа в пресс-службе СК РФ.

Александр Бастрыкин Мошенничество Правосудие Превышение полномочий Следственный комитет Суд ФСБ

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