СК России начал проверку по делу краснодарского судьи, который получил в своем кабинете 2,3 млн рублей

Позже информацию «Коммерсанту-Кубань» подтвердили источники в Краснодарском краевом суде и сказали, что Байрака увели в наручниках. Однако уже 13 марта собеседеник газеты из судебной системы региона сообщил , что судья не является фигурантом дела. Источник также отрицал, что в отношении судьи избирали меру пресечения и использовали наручники.

О том, что в здании Октябрьского районного суда проводили обыски и изымали документы, написали 10 марта «Коммерсантъ-Юг» и «Интерфакс». Сообщалось, что председателя суда Геннадия Байрака подозревают в получении 2,5 млн рублей от должностного лица из органов власти.

16 марта «Коммерсантъ» написал, что центральный аппарат Следственного комитета России начал проверку в отношении Байрака. При этом, по данным адвоката судьи Анатолия Резникова, деньги судье принесли женщина и ее сын, которые хотели таким образом подставить его. Байрак более 30 лет дружил с семьей и часто помогал деньгами, но когда напомнил о необходимости вернуть долг, они стали уклоняться от общения.

После того, как на семью подала в суд женщина-адвокат, за услуги которой ранее не заплатили мать и сын, они заподозрили, что инициатором взыскания был сам Байрак. Поэтому они сообщили в органы о том, что судья вымогал у них средства и угрожал лишить их жилья, а затем принесли ему деньги под контролем оперативников.

Судья принял деньги. Позже он признал этот факт, однако стал настаивать на том, что это был возврат долга. Сейчас судья находится в отпуске. Вопрос о возбуждениии дела пока не решили, так как в отношении судей действует особый порядок привлечения к уголовной ответственности.