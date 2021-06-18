ВККС разрешила возбудить уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда Краснодара Геннадия Байрака

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела против судьи из Краснодара, которого подозревают в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий

Напомним, в марте стало известно, что председатель Октябрьского районного суда Краснодара Геннадий Байрак подозревается в получении взятки — в его кабинете нашли 2,3 млн рублей. Судья настаивал на том, что это был возврат долга, и ушел в отпуск.

СК России начал проверку в отношении судьи. Однако вопрос о возбуждении дела был не решен, так как в отношении судей действует особый порядок привлечения к уголовной ответственности — на возбуждение дела должна дать согласие Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

Тем временем, в конце апреля исполняющим обязанности председателя Октябрьского райсуда назначили Андрея Прокопенко. А 28 мая Байрака привлекли к дисциплинарной ответственности, досрочно прекратив его полномочия и лишив пятого квалификационного статуса.

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Накануну «КоммерсантЪ» обратил внимание, что на сайте ВККС появилась информация по делу Геннадия Байрака. ВККС удовлетворила представление главы СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела.