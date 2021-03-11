В Краснодаре задержали председателя суда по делу о взятке — СМИ
10 марта ряд СМИ сообщил об обысках в Октябрьском районном суде Краснодара
Вечером 10 марта газета «Коммерсантъ-Юг» рассказала, что днем в здании Октябрьского районного суда проводили обыски и изымали документы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ зафиксировали факт передачи взятки председателю суда Геннадию Байраку. Его заподозрили в получении 2,5 млн рублей от должностного лица из органов власти. О следственных действиях в отношении судьи заявил также «Интерфакс».
Позже «Коммерсанту-Кубань» подтвердили информацию источники в Краснодарском краевом суде. По данным собеседников, на Байрака надели наручники и увели с рабочего места. Сейчас в здании суда проводятся следственные действия.
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Геннадий Байрак работал в Октябрьском районном суде с 1997 года, позже стал зампредседателя суда. В 2015-м его назначили на должность председателя сроком на шесть лет.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру не смогли прокомментировать информацию.
Напомним, в начале февраля в интернете опубликовали скрытую запись разговора руководителя финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края Сергея Кравеца и двух предпринимателей. В нём чиновник рассказал о том, как договаривается о взятках судьям.