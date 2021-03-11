В Краснодаре задержали председателя суда по делу о взятке — СМИ

Вечером 10 марта газета «Коммерсантъ-Юг» рассказала, что днем в здании Октябрьского районного суда проводили обыски и изымали документы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ зафиксировали факт передачи взятки председателю суда Геннадию Байраку. Его заподозрили в получении 2,5 млн рублей от должностного лица из органов власти. О следственных действиях в отношении судьи заявил также «Интерфакс».

Позже «Коммерсанту-Кубань» подтвердили информацию источники в Краснодарском краевом суде. По данным собеседников, на Байрака надели наручники и увели с рабочего места. Сейчас в здании суда проводятся следственные действия.