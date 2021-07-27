В Краснодаре задержали полицейских за получение взяток

26 июля в Краснодаре оперативники ГУ МВД по краю задержали полицейских, злоупотреблявших своими полномочиями

27 июля около 18 часов в телеграме «Телетайп Краснодара» опубликовали видео, на котором полицейские задерживают своих коллег. По данным источника, это произошло накануне на мойке на улице Мачуги, а у полицейских изъяли 1 млн рублей.

Позже появилось официальное заявление пресс-службы ГУ МВД. Там сообщили, что 26 июля оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали полицейских по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и 290 УК РФ (Получение взятки).

В настоящее время назначена проверка, а задержанные сотрудники отстранены от службы. В случае установления вины они будут уволены и понесут наказание, а руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы дела направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее в Адыгее арестовали замначальника ГИБДД за взятки с подчиненных.