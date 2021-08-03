В Геленджике задержали полицейских. Их подозревают в получении взятки
В МВД Кубани 3 августа подтвердили задержание четырех полицейских в Геленджике
1 августа в соцсетях появилась информация, что в центре Геленджика на улице Шевченко задержали полицейских за взятку.
«Просили у наркомана 100 000 (рублей). Но он им отдал 10 000 и еще 50 000. Приняли торжественно при всем параде и маски шоу!» — написали в телеграм-канале Kurator23.
Свидетелями задержания стали жители и гости курорта. Так, например, видео произошедшего опубликовал телеграм-канал «ЧП Новороссийска». На кадрах видно сотрудников полиции и УФСБ. По данным издания, среди задержанных — один полицейский ППС и три оперативника.
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В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю ситуацию прокомментировали 3 августа. Там рассказали, что задержали трех сотрудников ОМВД Геленджика по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и одного полицейского. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). О какой сумме идет речь, не уточняется.
В отношении полицейских назначили служебную проверку и отстранили от исполнения обязанностей. Если вина подтвердится, их уволят. Они понесут наказание, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Собранные материалы передали в СК по краю, уточнили в ведомстве.
Напомним, неделю назад в Краснодаре задержали полицейских. Их подозревают в злоупотреблении и превышении полномочий, а также в получении взяток.