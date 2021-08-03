В Геленджике задержали полицейских. Их подозревают в получении взятки

1 августа в соцсетях появилась информация, что в центре Геленджика на улице Шевченко задержали полицейских за взятку.



«Просили у наркомана 100 000 (рублей). Но он им отдал 10 000 и еще 50 000. Приняли торжественно при всем параде и маски шоу!» — написали в телеграм-канале Kurator23.

Свидетелями задержания стали жители и гости курорта. Так, например, видео произошедшего опубликовал телеграм-канал «ЧП Новороссийска». На кадрах видно сотрудников полиции и УФСБ. По данным издания, среди задержанных — один полицейский ППС и три оперативника.