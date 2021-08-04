«Моя статья — не за действия, а за инакомыслие». Краснодарский суд оставил под стражей политика Пивоварова до 29 октября
В Краснодаре суд 4 августа отказал защите политика Андрея Пивоварова в освобождении его из-под стражи
Напомним, 29 мая на Кубани возбудили уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке. Его заключили под стражу.
Защита Пивоварова предоставила доказательства, что репост сделал другой человек, и просила освободить политика. Суд отказал в этом.
Отметим, что находясь в СИЗО, политик смог подать документы для участия в выборах в Госдуму.
21 июля суд в закрытом режиме продлил арест до 29 октября. 4 августа состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. На заседание принесли 281 поручительство от сторонников политика. Ходатайства подписали и несколько муниципальных депутатов Москвы и Санкт-Петербурга, рассказала в своем телеграме глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.
Заседание снова провели в закрытом режиме. В здание суда не пустили представителей прессы, слушателей и мать Пивоварова, которой уже два месяца отказывают в свиданиях и звонках сыну. Сотрудники суда назвали причиной закрытого заседания коронавирус.
На заседании политик произнес речь, в которой подчеркнул, что не видит смысла
нахождения в СИЗО по своей статье. Пивоваров пообещал посещать все следственные действия и сказал, что его близкие арендовали квартиру в Краснодаре и готовы внести за него залог.
«Моя статья — не за действия, а за инакомыслие [...] Моя вина, ваша честь, заключается в том, что я всегда хотел и хочу участвовать в демократических выборах. Подчеркну — совершенно законным образом. Я не экстремист, не преступник, права которого ограничены. Поэтому подозрения в том, что я могу куда-то сбежать, совершенно беспочвенны. Зачем мне куда-то бежать, если моя цель — участие в выборах?» — сказал политик.
Однако суд принял решение оставить продление заключения в силе. Пивоваров продолжит вести свою предвыборную кампанию в Госдуму из СИЗО. Мать политика направила ходатайство, чтобы ей разрешили свидание с сыном.