«Моя статья — не за действия, а за инакомыслие». Краснодарский суд оставил под стражей политика Пивоварова до 29 октября

В Краснодаре суд 4 августа отказал защите политика Андрея Пивоварова в освобождении его из-под стражи

Напомним, 29 мая на Кубани возбудили уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке. Его заключили под стражу. Защита Пивоварова предоставила доказательства, что репост сделал другой человек, и просила освободить политика. Суд отказал в этом.

Отметим, что находясь в СИЗО, политик смог подать документы для участия в выборах в Госдуму.

21 июля суд в закрытом режиме продлил арест до 29 октября. 4 августа состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. На заседание принесли 281 поручительство от сторонников политика. Ходатайства подписали и несколько муниципальных депутатов Москвы и Санкт-Петербурга, рассказала в своем телеграме глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова. Заседание снова провели в закрытом режиме. В здание суда не пустили представителей прессы, слушателей и мать Пивоварова, которой уже два месяца отказывают в свиданиях и звонках сыну. Сотрудники суда назвали причиной закрытого заседания коронавирус.