На Кубани не будут выселять отдыхающих, которые не вакцинируются в течение 3 дней. Но их ждет штраф в 30 тыс. рублей
15 июля оперштаб Кубани ответил на вопросы по новым правилам посещения курортов края
Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов, а позже несколько раз менял их.
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Согласно последним данным, в июле отдыхающие должны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справку о вакцинации. В августе туристы также смогут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку. В противном случае им грозит штраф до 30 тыс. рублей. На детей до 14 лет включительно требования не распространяются.
Какие документы (на выбор) нужно предоставить в электронном или бумажном виде при заселении в июле:
- справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе;
- отрицательный ПЦР-тест (полученный не ранее чем за три дня до заселения);
- сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа;
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет: отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе.
Тем, кто собирается приехать на курорты после 1 августа, нужно будет представить один из перечисленных документов:
- справку о перенесенном коронавирусе (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев);
- отрицательный ПЦР-тест (полученный не ранее чем за три дня до заселения) и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней с момента заселения;
- сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа;
- справку о медотводе в случае противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест;
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе.
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15 июля оперштаб Краснодарского края объяснил новые правила заселения в отели Кубани. Там рассказали, что если турист, приехавший в августе на курорты, не сделает прививку в течение трех дней, выселять из гостиницы его не будут. Однако штраф заплатить придется.
Что еще рассказали в оперштабе
Если турист приехал без необходимых документов, его заселят? Нет, при отсутствии указанных документов гостиницы обязаны отказать в заселении.
Могут ли заселить без ПЦР-теста и сертификата, только со справкой об антителах? Нет, справка об антителах не является основанием для заселения.
Действуют ли ограничения при заселении в отели на территории Сириуса? Да, действуют.
Нужны ли справки, если отдыхающий едет в собственный дом в Краснодарском крае? Нет, правила распространяются только на заселение в отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги.
Нужны справки для отдыха в автокемпинге? Да.
Вернут ли полную стоимость путевки, если заранее отказаться от поездки? Решение будет приниматься в соответствии с правилами аннуляции.
Нужно сдавать тест, если заселяешься на одну ночь в отеле при аэропорте? Да.
Если турист заселяется на срок до трех суток, надо ли ему подписывать обязательство вакцинироваться? Да, сроки проживания постановлением не оговариваются. Вакцинироваться отдыхающий может и после выезда из отеля, если проживал там менее трех суток.
Если гость заселится и подпишет соглашение, но не вакцинируется через три дня — его выселят? Нет. Нарушение согласия попадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Это грозит штрафом в размере до 30 тыс. рублей.
Правила будут действовать до снятия режима повышенность готовности. Сейчас он продлен до 1 октября 2021 года.