На Кубани не будут выселять отдыхающих, которые не вакцинируются в течение 3 дней. Но их ждет штраф в 30 тыс. рублей

Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов, а позже несколько раз менял их.

Согласно последним данным, в июле отдыхающие должны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справку о вакцинации. В августе туристы также смогут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку. В противном случае им грозит штраф до 30 тыс. рублей. На детей до 14 лет включительно требования не распространяются.

Какие документы (на выбор) нужно предоставить в электронном или бумажном виде при заселении в июле :

Тем, кто собирается приехать на курорты после 1 августа , нужно будет представить один из перечисленных документов:

15 июля оперштаб Краснодарского края объяснил новые правила заселения в отели Кубани. Там рассказали, что если турист, приехавший в августе на курорты, не сделает прививку в течение трех дней, выселять из гостиницы его не будут. Однако штраф заплатить придется.

Что еще рассказали в оперштабе

Если турист приехал без необходимых документов, его заселят? Нет, при отсутствии указанных документов гостиницы обязаны отказать в заселении.

Могут ли заселить без ПЦР-теста и сертификата, только со справкой об антителах? Нет, справка об антителах не является основанием для заселения.

Действуют ли ограничения при заселении в отели на территории Сириуса? Да, действуют.