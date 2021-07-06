Из-за антиковидных ограничений «Красная Поляна» потеряла более 100 млн рублей

Руководство курорта «Красная Поляна» 5 июля сообщило о многомиллионных убытках из-за массовых отмен бронирований на фоне новых ограничений для туристов

В июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристам нужно будет предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР. На детей до 14 лет требования не распространяются.

К таким мерам туристы отнеслись негативно и стали массово отменять бронирование отелей на «Красной Поляне» с июля по сентябрь. В пресс-службе курорта 5 июля сообщили, что за первую неделю новых ограничительных мер убыток составил более 100 млн рублей. Руководство курорта отмечает, что отдыхающие с понимаем относятся к требованию предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не согласны с обязательной вакцинацией.

Директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова подчеркнула, что подобные меры наносят большой финансовый ущерб экономике всей страны: «Как представители одного из крупнейших курортов страны мы готовы подтвердить, что новые требования в отельном бизнесе причиняют серьёзный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом, а это более 1500 партнёров по всей России — туроператоры, туристические и MICE-агентства». Кроме того, на курорте соблюдают постановление губернатора и собираются вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить 60% привитого персонала. Такой показатель планируют достичь к 23 июля. Между тем, действующие меры на «Красной Поляне» позволили в течение года не допустить вспышки заболевания.