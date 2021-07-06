Из-за антиковидных ограничений «Красная Поляна» потеряла более 100 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

Руководство курорта «Красная Поляна» 5 июля сообщило о многомиллионных убытках из-за массовых отмен бронирований на фоне новых ограничений для туристов

В июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристам нужно будет предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР. На детей до 14 лет требования не распространяются.

Читайте также:

К таким мерам туристы отнеслись негативно и стали массово отменять бронирование отелей на «Красной Поляне» с июля по сентябрь. В пресс-службе курорта 5 июля сообщили, что за первую неделю новых ограничительных мер убыток составил более 100 млн рублей.

Руководство курорта отмечает, что отдыхающие с понимаем относятся к требованию предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не согласны с обязательной вакцинацией.

Читайте также:

Директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова подчеркнула, что подобные меры наносят большой финансовый ущерб экономике всей страны:

«Как представители одного из крупнейших курортов страны мы готовы подтвердить, что новые требования в отельном бизнесе причиняют серьёзный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом, а это более 1500 партнёров по всей России — туроператоры, туристические и MICE-агентства».

Кроме того, на курорте соблюдают постановление губернатора и собираются вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить 60% привитого персонала. Такой показатель планируют достичь к 23 июля. Между тем, действующие меры на «Красной Поляне» позволили в течение года не допустить вспышки заболевания.

Отметим, 2 июля специалист краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Межевая сообщила, что число инфицированных на Черноморском побережье выросло на 11,5%. А в Ростуризме ранее заявили, что курорты Кубани полностью загружены, а местами перегружены. 

Вакцинация Коронавирус Красная Поляна Курорты и туризм отдых Сочи

Новости

На трассе около Туапсе очистили проезжую часть. Движение осуществляется в штатном режиме
Из-за антиковидных ограничений «Красная Поляна» потеряла более 100 млн рублей
В Джубге эвакуировали почти 90 человек
В Туапсинском районе на двух участках дорог сошёл сель и заблокировал движение
В Славянске-на-Кубани вода зашла в 80 домов
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска
2 июля, 09:00
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

Реклама на портале