«Курорт Красная Поляна» назвал 4 варианта документов для заселения в отели с 1 августа
«Курорт Красная Поляна» рассказал о медицинских документах для заселения отдыхающих во время пандемии
С 1 августа для заселения в отели и апартаменты курорта гости должны* предоставлять один из вариантов документов:
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сертификат из личного кабинета «Госуслуг», справка или выписка из медицинской карты о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19 (действует шесть месяцев со дня выздоровления);
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отрицательный результат ПЦР-теста (проверяться не раньше, чем за три дня до заселения) и согласие на вакцинацию в течение трех дней с заселения (заполнить на стойке регистрации в день заезда). Ближайший к курорту прививочный пункт — горбольница № 8 в поселке Красная Поляна;
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отрицательный результат ПЦР-теста (проверяться не раньше, чем за три дня до заселения) и справка о медицинском отводе при противопоказаниях к вакцинации;
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сертификат или справка о вакцинации. Заселиться можно даже после первой прививки, если не подошел срок получения второго компонента.
Детям до 14 лет предоставлять медицинские документы не нужно. А вот у гостей в возрасте 15–18 лет потребуют отрицательный результат ПЦР-теста или документ о перенесенном заболевании.
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*Основание требований — изменения от 9 июля 2021 года в постановление главы администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 октября 2021 года.