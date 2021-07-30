«Курорт Красная Поляна» назвал 4 варианта документов для заселения в отели с 1 августа

Партнерский Краснодарский край

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«Курорт Красная Поляна» рассказал о медицинских документах для заселения отдыхающих во время пандемии

С 1 августа для заселения в отели и апартаменты курорта гости должны* предоставлять один из вариантов документов:

  • сертификат из личного кабинета «Госуслуг», справка или выписка из медицинской карты о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19 (действует шесть месяцев со дня выздоровления);

  • отрицательный результат ПЦР-теста (проверяться не раньше, чем за три дня до заселения) и согласие на вакцинацию в течение трех дней с заселения (заполнить на стойке регистрации в день заезда). Ближайший к курорту прививочный пункт — горбольница № 8 в поселке Красная Поляна;

  • отрицательный результат ПЦР-теста (проверяться не раньше, чем за три дня до заселения) и справка о медицинском отводе при противопоказаниях к вакцинации;

  • сертификат или справка о вакцинации. Заселиться можно даже после первой прививки, если не подошел срок получения второго компонента.

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Детям до 14 лет предоставлять медицинские документы не нужно. А вот у гостей в возрасте 15–18 лет потребуют отрицательный результат ПЦР-теста или документ о перенесенном заболевании.

Юга.ру уже рассказывали о летних спецпредложениях «Курорта Красная Поляна». С 1 августа по 30 сентября дети до 12 лет могут могут жить в отелях и апартаментах бесплатно, а до конца августа четвертую ночь на курорте дарят в подарок. Подробности и условия бронирования на сайте.

*Основание требований — изменения от 9 июля 2021 года в постановление главы администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 октября 2021 года.

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